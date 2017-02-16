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Нападающий "СКА-Нефтяника" оформил покер в матче с "Динамо"

Нападающий "СКА-Нефтяника" оформил покер в матче с "Динамо"
Самым забивным во встрече со столичной командой стал "армеец" Артём Бондаренко
только что
Спорт | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Хабаровский «СКА-Нефтяник» побил очередной рекорд в домашнем матче — на этот раз «армейцы» разгромили столичное «Динамо». Встреча с московской командой завершилась со счётом 13:1.


 

 

 

 

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что недавно подопечные Михаила Юрьева впервые в своей истории обыграли с крупным счётом столичное «Динамо» на чужой территории. На домашней площадке «кабаны» так же решили не прерывать победную серию с двузначным числом на табло и вновь устроили «оранжевый дождь».


 

 

 
 

Уже на 30-й секунде мог отличиться Артём Бондаренко, но нападающего хабаровской команды сбили у самых ворот. «Армейцы» раз за разом атаковали, но «динамовцы» надёжно защищались. Открыть счёт хозяевам площадки удалось только на 13-ой минуте — Кирилл Петровский вышел на рандеву с вратарём гостей Артёмом Драничниковым и проделал первую брешь в его владениях. Почин нападающего мог поддержать Юрий Шардаков, но московские защитники оказались на стороже. Но уже через несколько секунд полузащитник праздновал успех — он вовремя воспользовался оплошностью гостей, попытавшихся уйти в атаку, и всё-таки отправил «апельсин» в сетку.


 

 

 

 

Не прошло и минуты, как Антон Шевцов завладел мячом и отдал точную передачу Кириллу Петровскому, который не упустил возможности оформить дубль. Через чытыре минуты Артёму Бондаренко оставалось только подправить снаряд после точной передачи Эрика Сэфстрёма, чтобы ещё больше увеличить отрыв — с этой задачей нападающий справился, а через несколько секунд с помощью Юрия Шардакова оформил дубль — 5:0.

 

 

 

 

После этого игра пошла на встречных курсах. На 26-ой минуте голом мог отметиться Максим Ишкельдин при выходе один на один со стражем ворот московской команды, но Артём Драничников был на высоте и парировал, казалось, стопроцентный удар. Команды не стали форсировать события. На 31-ой минуте Максим Ишкельдин вновь опасно бил, но «Динамо» спасла штанга. Судьи назначили угловой в ворота московской дружины, после розыгрыша которого Кирилл Петровский оформил хет-трик. Через несколько минут гости получили право на пробитие 12-метрового. На точку встал Александр Бесскровный, но промахнулся.


 

 

 

 

В начале второго тайма команды действовали немного сумбурно, не могли организовать атаки. Но на 49-ой минуте Артём Бондаренко нарушил тишину в арене «Ерофей», выйдя один на один с вратарём гостей и доведя счёт до 7:0. Уже через несколько секунд «армейцы» получили право на реализацию углового удара. Разыграть его не получилось, зато Александр Антипов вовремя оказался на добивании и увеличил отрыв до восьми мячей.


 

 

 

 

Опаснейший момент на 53-ей минуте возник у ворот Артёма Драничникова. После сольного прохода Артём Бондаренко мог вновь пробить вратаря, но тот оказался на высоте и оставил свои владения в неприкосновенности. Правда, через несколько секунд тот же нападающий всё-таки реабилитировался перед болельщиками и вколотил девятый мяч москвичам.


 

 

 

 

Опасные моменты то и дело возникали в зоне гостей, но оборона действовала надёжно. Столичные хоккеисты сами пытались организовать ответные атаки на территории «армейцев», однако ворота Виктора Яшина остались невредимы. При этом мог отличиться воспитанник хабаровской школы хоккея с мячом Максим Медведь, но голкипер «СКА-Нефтяника» оказался начеку.


 

 

 
 

Без шансов для Драничникова десятый мяч в ворота «Динамо» отправил Павел Рязанцев, а через несколько секунд с облегчением выдыхал Виктор Яшин — от неминуемого гола его спасла штанга. К середине второго игрового отрезка «кабаны» начали экспериментировать и выпускать на лёд молодых игроков. На 70-ё минуте легионер дальневосточной команды Эрик Сэфстрём после очередного углового отправил мяч в пустой угол — 11:0. Но буквально три минуты спустя Яшина всё же лишили «сухаря» — Евгений Филиппов обошёл хабаровских защитников и отправил «апельсин» в сетку.


 

 

 

 

«Динамовцы» приободрились и ещё несколько раз опасно угрожали хабаровским воротам. Однако последнее слово, осталось за хозяевами: сначала Денис Корев после неточной передачи Павла Рязанцева под острым углом сумел направить снаряд точно в цель, а затем под занавес встречи сам Рязанцев поставил точку в игре — 13:1. 

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