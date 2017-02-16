Хабаровский "СКА-Нефтяник" снова разгромил московское "Динамо"

Первый домашний матч после паузы, связанной с проведением чемпионата мира, хабаровский «СКА-Нефтяник» провёл с московским «Динамо». «Армейцы» без особых усилий обыграли столичную команду, во второй раз разгромив её. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 13:1.

Хозяева долго раскачивались и не могли поразить ворота Артёма Драничникова. Открыть счёт «армейцам» удалось только на 13-ой минуте: Кирилл Петровский вышел один на один со стражем ворот «Динамо» и точно поразил цель. Через несколько секунд его почин поддержал Юрий Шардаков, воспользовавшийся оплошностью защиты гостей — 2:0. Не прошло и минуты, как Кирилл Петровский оформил дубль после точной передачи Антона Шевцова. После этого настал звёздный час Артёма Бондаренко — нападающий хабаровской команды забил два мяча за две минуты.

Создав отрыв в пять мячей, подопечные Михаила Юрьева не стали форсировать события, «динамовцы» в свою очередь редко выходили из своей зоны и создавали не так много моментов. ни один «стандарт» им не удалось превратить в гол. Зато «СКА-Нефтяник» свой шестой мяч отправил в «девятку» после розыгрыша углового — отличился Кирилл Петровский. Со счётом 6:0 команды ушли на перерыв.

Второй тайм обе команды начали немного сумбурно, не могли создать атаки. Лишь на 49 минуте Артём Бондаренко возобновил голевой дождь в арене «Ерофей». Через две минуты Александр Антипов вовремя подхватил мяч после розыгрыша углового и отправил его в сетку ворот —8:0 после этого «динамовцы» пытались организовать атаки, но в итоге получили ещё «апельсина» — отличились Артём Бондаренко и Павел Рязанцев. Очередной угловой хабаровчан увенчался голом — легионер «СКА-Нефтяника» Эрик Сэфстрём подправил снаряд в угол ворот.

Вскоре «динамовец» Евгений Филиппов оставил Виктора Яшина без «сухаря». Он прошёл через сопротивления двух защитников и пробил хабаровского вратаря. Гол воодушевил столичную команду, она стала действовать увереннее, но вновь сделать брешь в воротах «СКА-Нефтяника» так и не смогла. Зато Денис Корев после неточной передачи Павла Рязанцева сумел довести счёт до 12:1. Под занавес встречи Павел Рязанцев вышел один на один с Артёмом Драничниковым и спокойно отправил мяч в ворота — 13:1.

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