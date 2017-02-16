Хабаровск скромно отметил 75-летие корейского вождя

Сегодня, 16 февраля, северокорейская диаспора Хабаровска вместе с социалистической родиной отметила один из важнейших праздников. Как гласит официальная историография КНДР, ровно 75 лет назад в партизанском лагере на горе Пэкту, в одном из корейских уездов, на свет появился второй лидер республики, "Великий руководитель", "Любимый вождь" Ким Чен Ир. Среди хабаровчан и многих российских историков до сих бытует более реалистичная версия о том, что Юрий Ирсенович Ким на самом деле появился на свет в месте расположения секретной 88-й особой стрелковой бригады около села Вятское в пригороде краевой столицы. РИА "Восток-Медиа — Хабаровск" ранее подробно рассказывало о создании в том месте мемориального комплекса. Об исторических нюансах рассказали родственники первого телохранителя основателя КНДР. Однако после этой публикации последовала настоятельная просьба от дипломатического представительства Северной Кореи аннулировать эту информацию. В этом году, в преддверии 75-й годовщины Ким Чен Ира, на просьбу журналистов провести экскурсию по историческому месту руководство мемориала настоятельно попросило не связывать Вятское со вторым лидером КНДР. Версия о том, что любимый вождь родился за рубежом, не вписывается в официальную идеологию Пхеньяна.

Корреспонденту РИА "Восток-Медиа — Хабаровск" накануне особо значительного для Северной Кореи праздника удалось побывать на официальном приёме. Его организовала хабаровская канцелярия Генерального Консульства во Владивостоке в помещении краевого научно-образовательного объединения культуры.









На стенах были развешаны выполненные в утончённой технике шёлковой вышивки картины.











Вернувшийся в Хабаровск после нескольких лет работы в МИДе КНДР руководитель хабаровской канцелярии товарищ Ким Чжэ Чжон рассказал собравшимся о значении этого праздника для его страны и для отношений с Россией.





"У товарища Ким Чен Ира было особое отношение к вашей стране. Он трижды бывал в России в 2001, 2002 и 2011 годах, посещал он и ваш замечательный город Хабаровск", — отметил дипомат.





Работающие в Хабаровске сотрудницы северокорейского диппредставительства и жёны дипломатов по такому праздничному случаю надели красивые национальные платья — ханбоки. Мужчины с обязательными значками с ликами Ким Ир Сена и Ким Чен Ира несли цветы к фотографиям любимых вождей. Их заблаговременно развесили на стене выставочной площадки.













Собравшиеся на открытие экспозиции хабаровчане в кулуарах обращали внимание на удивительную скромность, с которой отмечается 75-я годовщина Ким Чен Ира. Пять лет назад местное диппредставительство организовывало более яркое празднование. Выставка-продажа изделий северокорейских мастеров проходило в Дальневосточном художественном музее, а в окружном доме офицеров творческие коллективы двух стран давали неплохой концерт, был даже банкет.

В самой Северной Корее 75-летие Ким Чен Ира празднуется в атмосфере всё усиливающейся международной изоляции, да ещё на фоне загадочного убийства старшего брата нынешнего руководителя страны Ким Чен Ына в малайзийском аэропорту. Главным же подарком к юбилею умершего пять лет назад отца, судя по всему, стал успешный запуск новой баллистической ракеты "Пуккыксон-2". Этот факт уже вызвал бурю возмущений со стороны руководителей многих стран мира.