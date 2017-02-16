Картина дня в Хабаровском крае: "живодёрки", спорт и первоклассники

Сегодняшний день начался со спортивных новостей. Первая и самая радостная — про футбол. «СКА-Хабаровск» в рамках выступления на Кубке ФНЛ обыграл на Кипре клуб «Мордовия» со счётом 3:0. Сейчас дальневосточники отстают от лидера своей группы — «Тюмени», которой проиграли в первой же встрече — на три очка. Тем временем в Хабаровске ищут лучшую болельщицу «армейцев» — она может стать «Мисс ФНЛ-ФОНБЕТ». Кроме этого, сегодня с очередными соперниками встречаются две хоккейные команды — «Амур» с шайбой скрестит клюшки на выезде с «Витязем» из Подмосковья, а «СКА-Нефтяник» с мячом готовится «раскатать» по льду арены «Ерофей» московское «Динамо».





Резонансная история «живодёрок», благодаря которой Хабаровск минувшей осенью прогремел на всю страну, получила продолжение. Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение фигурантам. Алину и Алёну будут судить сразу по четырём статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: «Жестокое обращение с животными», «Разбой», «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих», а также «Возбуждение ненависти либо вражды». На скамье обвиняемых окажется и их 18-летний подельник. Представители хабаровской общественной организации «Зоозащита-ДВ» уже отреагировали на скорый конец дела: они запустили в социальных сетях очередной флешмоб. Теперь активисты требуют справедливого наказания фигурантам. При этом зоозащитники настаивают, что все трое непременно должны получить реальные сроки, а в противном случае собираются устроить пикет.





Неожиданное продолжение получила ситуация с записью будущих первоклассников в хабаровские школы. Управление образования города выступило с заявлением о возможном отчислении тех детей, которых приняли в учебные заявления благодаря купленной «фэйковой» прописке. Глава ведомства Ольга Тен, которая ещё пару недель назад заявляла, что такие решения не в сфере влияния её подчинённых, теперь сообщила, что органы УФМС и полицейские будут проверять документы у малышей. Тех, кого приняли в школу благодаря купленной регистрации, отчислят из школы и направят в образовательное учреждение по месту фактического проживания. Правда, Ольга Яковлевна не уточнила, что делать хабаровчанам, если в «точке назначения» уже не будет свободных мест для их детей.





Немного о самолётах — одной из топовых тем в Хабаровском крае, который, как известно, является «лидером авиастроения» в России. Вячеслав Шпорт на совещании в Москве предложил полпреду президента России в ДФО Юрию Трутневу субсидировать авиаперевозки не только между отдельными субъектами округа, но и внутри региона. Вице-премьер одобрил инициативы и поручил министерству транспорта России учитывать их при пересмотре системы поддержки региональных пассажирских авиаперевозок. Тем временем стало известно, что Росавиация прекратила субсидировать рейс Хабаровск — Зея. В прошлом году аэропорты в Зее и Тынде вошли в список 12 аэровокзалов России, которые благодаря постановлению правительства России о субсидировании авиаперелётов могут получить финансовую поддержку. Заключение договора с Росавиацией позволило бы снизить тариф на авиаперелёты для пассажиров. Открыть маршрут из дальневосточной столицы в Зею планировали прошлой осенью.





С января 2017 года поиском новой работы озаботились около десяти тысяч хабаровчан. В первую очередь, согласно исследованию HeadHunter, работу ищут обслуживающий персонал, консультанты, специалисты по туризму. Эксперты кадрового рынка считают, что горожане просто решились на перемены. Впрочем, с равной вероятностью можно утверждать, что сотрудников отправили на биржу труда бывшие работодатели: в этих сферах деятельности едва ли не самая большая «текучка». А вот маркетологи, страховщики и административный персонал не спешат менять работу в начале года.





В Хабаровском крае детям-сиротам вместо жилых помещений будут предлагать денежную компенсацию. Об этом заявил заместитель полпреда президента Владимир Солодов. По информации из регионального МинЖКХ, с этой категорией граждан будут заключать мировые соглашения, так как ситуация на рынке строительства жилья для сирот не успевает за ростом очереди ожидающих.



