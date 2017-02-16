Сегодня четверг, 16 февраля 2017 года, 19:28
Картина дня в Хабаровском крае: "живодёрки", спорт и первоклассники
Картина дня в Хабаровском крае: "живодёрки", спорт и первоклассники
Хабаровские зоозащитники требуют справедливого суда над "живодёрками"
Хабаровские зоозащитники требуют справедливого суда над "живодёрками"
Звеняцкого предложили сделать дважды почётным гражданином Владивостока
Звеняцкого предложили сделать дважды почётным гражданином Владивостока
Во Владивостоке рассмотрят дела о сахалинских "золотых парашютах"
Во Владивостоке рассмотрят дела о сахалинских "золотых парашютах"
Сбитые на острове Русском женщины проведут в больнице месяц
Сбитые на острове Русском женщины проведут в больнице месяц
Регионы:


Популярное
сегодня, 16:38
Сбитые на острове Русском женщины проведут в больнице месяц
сегодня, 12:17
На Русском острове легковушка врезалась в толпу студентов
сегодня, 12:59
Женщину, сбившую пешеходов возле ДВФУ, сравнили с Нонной Лепёхиной
сегодня, 10:46
Владивостокская дорога превратилась в настоящую ловушку для пешеходов
сегодня, 01:39
Привившимся от гриппа россиянам дадут отпуск на три дня
сегодня, 11:32
Этим утром во Владивостоке произошло рекордное количество аварий
сегодня, 14:08
В Спасске-Дальнем рядом с кинотеатром вспыхнул серьёзный пожар
сегодня, 08:30
После снега с дождём в Приморье похолодает
сегодня, 11:46
Владивостокцы встретят 2018 год с новой ёлкой за 7 миллионов
сегодня, 15:02
Во Владивостоке снова объявлена тревога из-за питания в детских садах

Обсуждаемое
сегодня, 16:38
16

Сбитые на острове Русском женщины проведут в больнице месяц
сегодня, 11:46
11

Владивостокцы встретят 2018 год с новой ёлкой за 7 миллионов
сегодня, 12:59
10

Женщину, сбившую пешеходов возле ДВФУ, сравнили с Нонной Лепёхиной
сегодня, 15:02
9

Во Владивостоке снова объявлена тревога из-за питания в детских садах
сегодня, 17:51
8

Звеняцкого предложили сделать дважды почётным гражданином Владивостока
сегодня, 01:39
7

Привившимся от гриппа россиянам дадут отпуск на три дня
сегодня, 10:46
4

Владивостокская дорога превратилась в настоящую ловушку для пешеходов
сегодня, 16:15
3

Хабаровским первоклашкам с фиктивной пропиской грозит отчисление
час назад
3

Сегодня в Приморье в авральном режиме встречали Дмитрия Рогозина
сегодня, 09:06
2

Во Владивостоке застрелили директора автосервиса
Народный топ новостей

Гость
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока 09.02.2017
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется 06.02.2017
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется

Актуально
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы вчера, 10:42
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы
ОП РФ не услышала задыхающихся от угольной пыли жителей Находки 13.02.2017
ОП РФ не услышала задыхающихся от угольной пыли жителей Находки
"Терминал Астафьева" делает новый шаг к закрытой перевалке угля 10.02.2017
"Терминал Астафьева" делает новый шаг к закрытой перевалке угля


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 421



Система Orphus

Картина дня в Хабаровском крае: "живодёрки", спорт и первоклассники

Картина дня в Хабаровском крае: "живодёрки", спорт и первоклассники
РИА "Восток-Медиа" представляет обзор самых значимых событий четверга
8 минут назад
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"; pixabay.com; reder36.lj.com

Сегодняшний день начался со спортивных новостей. Первая и самая радостная — про футбол. «СКА-Хабаровск» в рамках выступления на Кубке ФНЛ обыграл на Кипре клуб «Мордовия» со счётом 3:0. Сейчас дальневосточники отстают от лидера своей группы — «Тюмени», которой проиграли в первой же встрече — на три очка. Тем временем в Хабаровске ищут лучшую болельщицу «армейцев» — она может стать «Мисс ФНЛ-ФОНБЕТ». Кроме этого, сегодня с очередными соперниками встречаются две хоккейные команды — «Амур» с шайбой скрестит клюшки на выезде с «Витязем» из Подмосковья, а «СКА-Нефтяник» с мячом готовится «раскатать» по льду арены «Ерофей» московское «Динамо».


 

Резонансная история «живодёрок», благодаря которой Хабаровск минувшей осенью прогремел на всю страну, получила продолжение. Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение фигурантам. Алину и Алёну будут судить сразу по четырём статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: «Жестокое обращение с животными», «Разбой», «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих», а также «Возбуждение ненависти либо вражды». На скамье обвиняемых окажется и их 18-летний подельник. Представители хабаровской общественной организации «Зоозащита-ДВ» уже отреагировали на скорый конец дела: они запустили в социальных сетях очередной флешмоб. Теперь активисты требуют справедливого наказания фигурантам. При этом зоозащитники настаивают, что все трое непременно должны получить реальные сроки, а в противном случае собираются устроить пикет.


 

Неожиданное продолжение получила ситуация с записью будущих первоклассников в хабаровские школы. Управление образования города выступило с заявлением о возможном отчислении тех детей, которых приняли в учебные заявления благодаря купленной «фэйковой» прописке. Глава ведомства Ольга Тен, которая ещё пару недель назад заявляла, что такие решения не в сфере влияния её подчинённых, теперь сообщила, что органы УФМС и полицейские будут проверять документы у малышей. Тех, кого приняли в школу благодаря купленной регистрации, отчислят из школы и направят в образовательное учреждение по месту фактического проживания. Правда, Ольга Яковлевна не уточнила, что делать хабаровчанам, если в «точке назначения» уже не будет свободных мест для их детей.


 

Немного о самолётах — одной из топовых тем в Хабаровском крае, который, как известно, является «лидером авиастроения» в России. Вячеслав Шпорт на совещании в Москве предложил полпреду президента России в ДФО Юрию Трутневу субсидировать авиаперевозки не только между отдельными субъектами округа, но и внутри региона. Вице-премьер одобрил инициативы и поручил министерству транспорта России учитывать их при пересмотре системы поддержки региональных пассажирских авиаперевозок. Тем временем стало известно, что Росавиация прекратила субсидировать рейс Хабаровск — Зея. В прошлом году аэропорты в Зее и Тынде вошли в список 12 аэровокзалов России, которые благодаря постановлению правительства России о субсидировании авиаперелётов могут получить финансовую поддержку. Заключение договора с Росавиацией позволило бы снизить тариф на авиаперелёты для пассажиров. Открыть маршрут из дальневосточной столицы в Зею планировали прошлой осенью.


 

С января 2017 года поиском новой работы озаботились около десяти тысяч хабаровчан. В первую очередь, согласно исследованию HeadHunter, работу ищут обслуживающий персонал, консультанты, специалисты по туризму. Эксперты кадрового рынка считают, что горожане просто решились на перемены. Впрочем, с равной вероятностью можно утверждать, что сотрудников отправили на биржу труда бывшие работодатели: в этих сферах деятельности едва ли не самая большая «текучка». А вот маркетологи, страховщики и административный персонал не спешат менять работу в начале года.


 

В Хабаровском крае детям-сиротам вместо жилых помещений будут предлагать денежную компенсацию. Об этом заявил заместитель полпреда президента Владимир Солодов. По информации из регионального МинЖКХ, с этой категорией граждан будут заключать мировые соглашения, так как ситуация на рынке строительства жилья для сирот не успевает за ростом очереди ожидающих.


 
 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru