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Хабаровские зоозащитники требуют справедливого суда над "живодёрками"

Хабаровские зоозащитники требуют справедливого суда над "живодёрками"
Активисты запустили соответствующий флешмоб в социальных сетях
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В дальневосточной столице зоозащитники запустили онлайн-флешмоб в поддержку вынесения двум местным «живодёркам» справедливого приговора. В социальной сети Facebook уже начали появляться фотографии жителей Хабаровска, которые предстают перед камерами с соответствующими табличками. На них написано единственное требование активистов: «Я за справедливый суд над живодёрками».

«Мы хотим добиться, чтобы, во-первых, судья вынес справедливый приговор, чтобы это был не какой-нибудь условный срок, а реальный. Во-вторых, мы хотим ещё раз акцентировать внимание общественности на этом вопросе накануне начала судебного процесса, поскольку с того момента, как об этих зверствах стало известно, прошло уже четыре месяца. Пока запустили флешмоб только в «Фэйсбуке», там уже зоозащитники начали выкладывать фотографии», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» заместитель председателя организации «Зоозащита-ДВ» Наталья Коваленко.

Ранее агентство сообщало, что в городе завершилось расследование дела двух «живодёрок», которых пользователи Интернета обвинили в жестоких издевательствах над домашними питомцами. При дальнейшем расследовании на фигуранток завели другие уголовные дела — по фактам разбоя, возбуждения ненависти и вражды, а также экстремизма. В Хабаровске задержали и третьего соучастника по громкому делу. Следователи выяснили, что 18-летний парень вместе с одной из подозреваемых девушек снял и смонтировал унижающий определённую социальную группу ролик с участием гражданина, который к ней принадлежит. Кроме того, выяснилось, что 28 июля 2016 года девушки совершили разбойное нападение на жителя дальневосточной столицы. Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение, которое направила всем сторонам дела. Экспертиза показала, что у подозреваемых нет проблем с психикой и они вменяемы.

 
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