В районе имени Лазо молодые парни избили и ограбили инвалида

В районе имени Лазо Хабаровского края суд вынес приговор двум жителям посёлка Мухен. Молодые люди 18-ти и 19-ти лет напали на инвалида с ампутированной ногой прямо в его квартире, избили и заставили отдать деньги под угрозой расправы.

На судебном заседании установлено, что парни договорились ночью ограбить инвалида, который живёт один. Подсудимые знали, что мужчина не окажет им сопротивления, потому что у него ампутирована нога. Выломав входную дверь, злоумышленники незаконно проникли в жилище, где стали избивать потерпевшего и требовать у него наличность. Один из нападавших угрожал инвалиду ножом. Напуганный потерпевший, опасаясь за свою жизнь и здоровье, передал молодым людям тысячу рублей. Налётчики похитили у жертвы ещё и продукты питания.

На судебном заседании злоумышленники признали свою вину только частично. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, суд учёл, что раньше молодых людей уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичные преступления. В прошлый раз им назначили условное лишение свободы, но на путь исправления парни так и не встали. В этот раз одного из подсудимых лишили свободы на восемь лет и три месяца, другому назначили на три месяца больше. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.