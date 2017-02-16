В Хабаровске продавец овощного киоска торговала насваем

Хабаровские полицейские в ходе оперативного рейда изъяли полкило насвая у продавца овощного киоска, расположенного в Индустриальном районе. Информацию о нелегальной торговле стражам закона сообщил бдительный горожанин, рассказавший, что жевательную табачную смесь можно купить совершенно свободно.





Для проверки сведений в рейд отправились сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков и подразделения по исполнению административного законодательства городского управления МВД. Они задокументировали факт продажи насвая женщиной-продавцом, после чего проверили помещение киоска.





«Продавец пояснила, что насвай употребляет её супруг. Он и принёс табачную смесь для дальнейшей реализации. Из документов у приезжей из Средней Азии женщины была только санитарная книжка. Патент и иную разрешительную документацию, которые бы подтверждали легальность осуществления трудовой деятельности и нахождения на территории России, она предоставить не смогла», — уточнили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.





В помещении ларька правоохранители обнаружили пластиковое ведро, в котором лежали пять пакетиков зеленовато-бурой массы со специфическим запахом. При этом, пока полицейские оформляли протоколы осмотра места происшествия, к киоску подходили молодые люди с просьбами продать насвай. Один из несостоявшихся покупателей рассказал полицейским, что смесь его попросил приобрести знакомый. С подростком стражи закона провели профилактическую беседу о вреде подобных смесей для здоровья.





Потребление смеси, особенно в подростковом возрасте, может привести к необратимым последствиям для здоровья. От контакта с насваем на слизистой ротовой полости появляются язвы, что сопровождается мучительным жжением. Одновременно страдают дёсны, в результате чего начинают желтеть, крошиться и выпадать зубы. Нередко у зависимых от насвая формируется рак гортани и ротовой полости. Это далеко не полный перечень заболеваний, вызываемых смесью.

В отношении индивидуального предпринимателя за несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями возбуждено дело об административном правонарушении.