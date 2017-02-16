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В Хабаровске таксист украл деньги и мобильник у пьяного клиента

В Хабаровске таксист украл деньги и мобильник у пьяного клиента
Злоумышленник перевёл себе 47 тысяч с чужой карты через "Мобильный банк"
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В дальневосточной столице водителя такси подозревают в краже мобильного телефона и денег у своего клиента. Шофёр воспользовался тем, что потерпевший был пьян. Пропажу он обнаружил только на следующее утро.

В полицию с заявлением обратился 42-летний житель Хабаровска. Он рассказал, что его до дома подвозил водитель такси. Воспользовавшись тем, что пассажир был в состоянии алкогольного опьянения, шофёр похитил у него сотовый телефон, с которого через «Мобильный банк» перевёл 47 тысяч рублей на свою карту. Утром потерпевший понял, что с его счёта исчезла крупная сумма денег, и обратился за помощью к правоохранителям.

Стражи порядка установили местонахождение и задержали 39-летнего водителя такси. У него изъяли часть похищенных денег — 10 тысяч рублей. Остальное он успел потратить на личные нужды. По информации пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю, злоумышленника отпустили под подписку о невыезде.

Похожий случай произошёл в дальневосточной столице прошлой осенью. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», местная жительница забыла в салоне автомобиля кошелёк с пластиковой картой своего банка. Возвращать потерю водитель не стал — он просто снял деньги с чужого носителя и присвоил себе.

 
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