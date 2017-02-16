С Нового года больше 10 тысяч хабаровчан захотели сменить работу

В дальневосточной столице на рынке труда с начала 2017 года появилось больше 10 тысяч соискателей. Активнее всего ищут работу в сферах консультирования и домашнего персонала — по сравнению с прошлым годом рост составил 56 %. В сфере гостиничного сервиса и туризма появилось на 53 % больше желающих работать, а в сфере рабочего персонала — на 50 %. Однако рост активности кандидатов специалисты видят не во всех областях. Так, маркетологи, страховщики и административный персонал не спешат менять работу в начале года.

«Высокая активность соискателей может быть вызвана несколькими факторами. С одной стороны, очень многие решают начать новую жизнь с Нового года. С другой стороны, часть соискателей, которые откладывали поиск работы до лучших времён, решает посмотреть на рынок труда, какие появились для них предложения. Часто такие просмотры оборачиваются найденной новой работой. Пик активности ожидается в марте», — объяснила руководитель пресс-службы HeadHunter по Дальнему Востоку Софья Леонова.

Из всего числа соискателей, которые приступили к поиску работы в начале 2017 года, 49 % готовы к зарплате в размере от 20 до 40 тысяч рублей. Среднее зарплатное ожидание по Хабаровскому краю составило 40 000 рублей.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в дальневосточной столице в прошлом году самой высокооплачиваемой вакансией стала должность директора интернет-агентства. За удалённую работу ему предложили 196 тысяч рублей в месяц. Также в пятёрку «дорогих» вакансий вошли инженер на нефтегазовых проектах, управляющий торговым центром, горный мастер и директор бара.