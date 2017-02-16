Хабаровским первоклашкам с фиктивной пропиской грозит отчисление

Будущих первоклассников, принятых в школы Хабаровска по фиктивной временной регистрации, могут отчислить. Вскоре полицейские начнут проверять, действительно ли ребёнок живет по месту прописки. Эти меры приняли после многочисленных обращений администраций учебных заведений.

«Ни для кого не секрет, что некоторые родители, стремясь записать своего ребёнка в престижную или просто желанную им школу, расположенную вне района фактического проживания будущего ученика, идут на оформление фиктивной регистрации. Таким образом, дети, у которых есть постоянная прописка, имеют и временную регистрацию — на месяц, два, три. То есть, оформленную исключительно для зачисления в школу. При наличии у администрации школы подозрения, что граждане, желающие отдать ребенка в первый класс якобы по месту жительства, оформили фиктивную регистрацию, сведения об этом будут направлены в УФМС и другие правоохранительные органы, которые проведут проверку. Если факты подтвердятся, виновные будут привлечены к уголовной ответственности, а дети правонарушителей будут отчислены и направлены для записи в школы по реальному месту жительства», — сообщила начальник городского управления образования Ольга Тен.

Родителям будущих первоклашек с фиктивной пропиской грозит наказание — штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трёх лет. Отчисление проведут в соответствии с законом «Об образовании в России», согласно которому учащийся может быть отчислен, если выяснится, что он нарушил порядок приёма в образовательную организацию. Ранее в управлении образования сообщали, что фиктивная прописка — проблема правоохранительных органов, а не педагогов.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в школах 12, 30, 33, 63, 44, гимназиях 5 и 6, а также в лицее «Ступени и школе «Открытие» набор уже завершили. Из 765 принятых учеников на основании постоянной прописки зачислили 558 будущих первоклассников, 207 — на основании временной регистрации. Однако проверка коснётся не только будущих учеников этих заведений. По информации пресс-службы администрации города, прописку выборочно посмотрят и у первоклашек из других учреждений. Места отчисленных займут дети, которые придут записываться в июле.

Агентство также сообщало, что некоторые горожане решили максимально подстраховаться, чтобы обеспечить своим малышам место в школе с хорошей репутацией, и вновь разбили лагерь возле гимназии № 5. Компанию микроавтобусу, который имеет все шансы стать новой городской легендой, составили около 10 иномарок. А в школе № 33 между родителями произошла потасовка за место в очереди.

«Данная ситуация возникла по вполне понятным причинам. Родители хотят определить своих детей в престижные, по их мнению, школы — лицеи и гимназии с углублённым изучением того или иного предмета. Администрация Хабаровска делает всё, чтобы таких учебных заведений в городе стало больше. Сейчас строится новая школа в микрорайоне Ореховая сопка, которая будет готовить потенциальных специалистов для космической отрасли. Наверняка, у родителей она тоже попадёт в разряд престижных. В первую очередь в неё будут зачисляться дети, живущие в данном микрорайоне, а потом на свободные места будем брать всех желающих», — отметила Ольга Тен.

Специализированной станет школа №27 в посёлке имени Горького, однако её точный профиль в управлении образования ещё не выбрали.