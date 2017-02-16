"СКА-Хабаровск" начал поиски самой красивой болельщицы

Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» объявил о старте предварительного этапа конкурса «Мисс ФНЛ-ФОНБЕТ». Отбор самой красивой и преданной болельщицы пройдёт с 16 февраля по 28 марта. Победительница выйдет в финал, где поборется за звание самой очаровательной поклонницы футбола.

«Победительница получит и символические призы. Но всё же главное — это победа и поездка в Москву на финальный этап и возможность стать «Мисс ФНЛ-ФОНБЕТ» в масштабах страны», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» заместитель генерального директора клуба «СКА-Хабаровск» по внешним связям Евгений Красильников.

Принять участие в конкурсе могут девушки в возрасте от 18 до 35 лет. Заполнить анкету и принести свои фотографии, а также документы претендентки должны в клуб «СКА-Хабаровск» по адресу: стадион имени Ленина, южная трибуна, офис 7. Помимо этого болельщицы должны в письменной форме кратко ответить на несколько вопросов: «Почему я люблю футбол?», «Почему я болею за любимый «СКА-Хабаровск»?», «Что значит для меня любимый клуб?».

Также в анкете необходимо предоставить сведения о наличии или отсутствии медицинских и иных противопоказаний; сведения о привлечении к административной ответственности за нарушение правил поведения болельщиков, общественного порядка при посещении спортивных мероприятий.

С 6 по 15 марта члены жюри конкурса ознакомятся с анкетами конкурсанток и отберут десять претенденток. После этого фотографии девушек и их краткие ответы разместят на официальном сайте клуба и в группе «СКА-Хабаровска» в социальной сети «ВКонтакте». Голосование за победительницу пройдёт с 20 марта по 5 апреля.

Финальный этап конкурса состоится в Москве. Победительница заключительного этапа получит недельную поездку на двоих на Кипр, фотосессию для публикации в глянцевом журнале и другие призы.