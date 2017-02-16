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Жители Хабаровского края нарубили леса на 50 миллионов рублей

Жители Хабаровского края нарубили леса на 50 миллионов рублей
Главаря организованной группы отправили под арест
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В Хабаровском крае предъявили обвинение семерым местным жителям, которые незаконно вырубили больше 500 деревьев. Сумма ущерба превысила 50 миллионов рублей. Теперь организатор преступной группы дожидается суда под арестом.

Нарушителей правоохранители выявили во время оперативно-профилактической операции «Лес» Злоумышленники вырубали деревья ценных пород — дуб, ясень и кедр — на территории одного из лесничеств района имени Лазо. Организованную группу создал 31-летний житель местного посёлка Мухен, имеющий в прошлом большой опыт в сфере заготовки древесины. В незаконную деятельность он вовлёк шестерых местных жителей, у большинства из которых уже были судимости за различные виды преступлений.

Полицейские провели шесть обысков по месту жительства мужчин и на производственных базах. Правоохранители изъяли грузовые автомобили с крановой установкой, тракторы, бензопилы и деньги. Организатора группы отправили под арест, самый активный соучастник преступления находится под домашним арестом, остальных отпустили под подписку о невыезде. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о похожем случае, произошедшем в 2016 году в районе имени Лазо. Злоумышленники добыли древесину ценных пород на сумму около двух миллионов 580 тысяч рублей. Главный подозреваемый нанимал безработных, чтобы те вырубали леса за деньги. Теперь мужчинам грозит до десяти лет лишения свободы. Всего в прошлом году в регионе выявили больше 327 преступлений и раскрыли свыше 115 фактов незаконных рубок лесных насаждений.

 
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