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В Хабаровске обновляют линии наружного освещения

В Хабаровске обновляют линии наружного освещения
Сейчас сотрудники "Горсвета" работают в самом центре дальневосточной столицы
полчаса назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: gorsvetkhabarovsk.ru

На центральной улице Хабаровска меняют кабельные линии наружного освещения. Сотрудники муниципального унитарного предприятия «Горсвет» работают на Муравьёва-Амурского. Там им предстоит заменить около трёх километров кабеля, чтобы в будущем исключить возможные неполадки.

«Идёт плановый ремонт, мы обновляем кабельные линии. Замена происходит по нормативам, подобные работы мы проводим раз в десять-двенадцать лет. Пока проводим подобные работы только на улице Муравьёва-Амурского. В ближайшее время будем работать только там», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» главный инженер МУП «Горсвет» Геннадий Григорьев.

Завершить ремонт сотрудники предприятия планируют через неделю. Кабельные линии наружного освещения работники «Горсвета» заменят с обеих сторон магистрали.

Недавно сотрудники предприятия отремонтировали линии освещения на улицах Яблоневой, Павла Морозова, Знаменщикова и на Восточном шоссе. А на улицах Белорусской, Карла Маркса, Новой, на площади Славы и в парке «Северный» специалисты смонтировали 284 метра самонесущих изолированных проводов, покрасили 194 опоры и заменили 131 перегоревшую лампу.

 
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