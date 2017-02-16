В Хабаровске обесточили около шести тысяч должников

С начала февраля 2017 года филиал ПАО «ДЭК» — «Хабаровскэнергосбыт» запланировал ограничить подачу электроэнергии более 40 тысячам потребителей. Это жители региона, которые имеют просроченную задолженность за поставленный ресурс на общую сумму 138 миллионов рублей. В дальневосточной столице и Хабаровском районе мобильные бригады специалистов уже приступили к масштабным ограничениям подачи электроэнергии.

За первые две недели февраля более шести тысяч должников остались без света. Данная эффективная мера позволила энергетикам вернуть в бюджет компании и направить производителям и транспортировщикам ресурса более восьми миллионов рублей.

«С января 2017 года вступили в силу изменения, которыми существенно упрощена процедура ограничения предоставления коммунальных услуг при наличии задолженности потребителя. Так, в случае непогашения задолженности по оплате электроэнергии уведомление о планируемом ограничении достаточно разместить в платёжном документе и, если в течение 20 дней оплата не будет произведена, предоставление коммунальной услуги будет приостановлено», — сообщила помощник директора по работе с населением филиала ПАО «ДЭК» — «Хабаровскэнергосбыт» Елена Буняева.

До конца февраля массовые ограничения подачи электричества коснутся недобросовестных потребителей не только в краевом центре, но и в Советско-Гаванском, Амурском, Верхнебуреинском и Николаевском районах региона. Кроме того, ПАО «ДЭК» проверит должников на факт несанкционированного подключения внутриквартирного оборудования к внутридомовым инженерным системам. Таким гражданам направят уведомления о необходимости устранить нарушение. Также им доначислят плату за электричество, потреблённое незаконно, с повышающим коэффициентом 10. Об этом сообщает пресс-служба поставщика коммунального ресурса.