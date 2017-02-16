В Хабаровском крае группы спецназа "подорвали" мост

В Хабаровском крае разведчики Восточного военного округа прошли тактико-специальное учение. Они отработали проведение диверсий в тылу условного противника. По замыслу учения, группы спецназа десантировались с вертолётов Ми-8 АМТШ, а затем совершили марш-бросок к заданной точке, где заложили взрывчатку и устроили условный подрыв моста.

«Десантирование проводилось с высоты 400 метров на современных парашютных системах Д-10. Часть военнослужащих в ходе учений совершила свой первый прыжок с парашютом», — сообщает информационному агентству «Интерфакс» пресс-служба Восточного военного округа.

На земле военных сопровождали беспилотные летательные аппараты, которые координировали действия групп спецназа. Всего в учениях задействовали больше 100 военнослужащих и 10 единиц техники.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», ранее группы спецназа в крае отработали задачи приземления и маскировки парашютов в режиме радиомолчания. Военных забросили в тыл условного противника, где они захватили стратегически важный объект «врага». На этой тренировке армейцам также помогали беспилотники, которые сопровождали наземную часть учения. Устройства передавали бойцам спецназа необходимую информацию.