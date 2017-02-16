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Суд обязал "Порт Ванино" починить прогнивший причал

Суд обязал "Порт Ванино" починить прогнивший причал
Выполнить ремонт предприятие должно в течение двух лет
6 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

«Порт Ванино» по решению районного суда обязали отремонтировать морской причал. Компания должна устранить нарушения безопасности мореплавания и провести работы на изношенном сооружении в течение двух лет.

Ванинская транспортная прокуратура в ходе проверки в порту выяснила, что предприятие эксплуатирует морской причал, общий физический износ которого превысил 30 процентов. Как сообщает пресс-служба ведомства, по требованиям технического регламента о безопасности объектов морского транспорта, сооружение должны были отремонтировать несколько лет назад.

Чтобы «Порт Ванино» устранил найденные нарушения, представители прокуратуры обратились в суд. Тот обязал предприятие выполнить ремонт причала в течение двух лет со дня вступления решения в законную силу.

Однако главным нарушением компании является пыление угля. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сообщало, что докер Александр Егоров разместил в социальных сетях ролик о загрязнении акватории бухты и посёлка Ванино тучами угольной пыли. Вследствие этого работника лишили премии и объявили ему выговор. Позже мужчина прокомментировал официальное заявление пресс-службы «Порта Ванино», где сотрудники опровергли информацию, что предприятие «ничего не делает» для улучшения экологической ситуации. Александр Егоров рассказал обо всех мерах, которые прописаны в официальном опровержении. Региональное Минприроды грозило остановить работу предприятия. Ванинский районный суд по иску Росприроднадзора признал ОАО «Порт Ванино» виновным в выбросе вредных веществ в атмосферный воздух. Предприятие оштрафовали на 250 тысяч рублей.

Глава региона Вячеслав Шпорт в Москве договорился с председателем совета директоров промышленного холдинга «Мечел» Игорем Зюзиным о том, что в порту построят заградительные сооружения на площадках хранения угля, усилят работы по выполнению природоохранных требований и мониторингу состояния окружающей среды. Губернатор предложил создать рабочую группу, в которую войдут местные жители, специалисты правительства и сотрудники Ванинского порта. Недавно её представители предложили предприятию закупить передвижную станцию мониторинга воздуха, доработать нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ и высадить деревья возле территории.

 
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