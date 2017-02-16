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Экологические инспекторы проверят "вредные" предприятия в Хабаровске

Экологические инспекторы проверят "вредные" предприятия в Хабаровске
Под пристальное внимание попадут организации в Кировском районе
5 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Инспекторы в области охраны окружающей среды начали проверять в Хабаровске предприятия и организации Кировского района, в том числе «Сервис Авто», «Белла Сибирь», «Промкомбинат», «Антураж», «Стройсервис» и «Водолей». Все они расположены неподалёку от нефтеперерабатывающего завода.

Контрольно-надзорные мероприятия проводятся на основании обращения представителей хабаровского отделения Общероссийского общественного движения «Народный Фронт «За Россию». Активисты попросили дать экспертную оценку соблюдения экологических требований перечисленными хозяйствующими субъектами.

Специалисты проверят стационарные источники выбросов в атмосферный воздух, документы с нормативами, а также узнают, соблюдают ли предприятия прописанные указания. Посмотрят эксперты и то, как организации обращаются с отходами, сжигают ли их без использования специализированных установок.

«Согласно требованиям природоохранного законодательства, предприятия, имеющие стационарные источники выбросов, обязаны принимать меры по улавливанию, утилизации, обезвреживанию выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, обеспечивать своевременный вывоз загрязняющих атмосферный воздух отходов и не допускать превышения установленных нормативов на выбросы», — отметил начальник отдела по надзору в области охраны атмосферного воздуха и водных объектов управления регионального государственного контроля и лицензирования Сергей Щиканов.

По информации пресс-службы управления, если экологические инспекторы найдут нарушения, организациям в установленные сроки придётся устранить их и заплатить штрафы.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в июле 2016 года после жалоб хабаровчан на резкий химический запах со стороны завода выяснилось, что концентрация взвешенных веществ и формальдегидов в районе этого предприятия была превышена. На зловоние жаловались жители домов, расположенных в районе авто- и железнодорожного вокзалов, улицы Известковой, остановки «Топографический техникум». По их словам, вечером было нечем дышать, ощущался едкий запах то ли газа, то ли сероводорода. Тогда руководство завода от официальных комментариев отказалось. Позднее предприятие заявило, что нарушений на производстве нет. Но межрайонная природоохранная прокуратура обнаружила, что нефтеперерабатывающий завод нарушает законодательство об охране окружающей среды. Выяснилось, что причиной ядовитого запаха, на который жалуются жители Кировского и Железнодорожного районов, стал пруд-отстойник.

Недавно жители дальневосточной столицы вновь забили тревогу из-за непривычно сильного химического запаха. Его почувствовали в Железнодорожном и Центральном районах Хабаровска. Причину зловония и его источник не установили.

 
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