В Хабаровске пьяному угонщику на чужом авто не удалось уйти от полиции

В окрестностях Хабаровска стражи правопорядка поймали злоумышленника, который похитил автомобиль местного жителя и попытался уйти от погони полицейских. Мужчина не справился с высоким темпом движения — он «затормозил» о металлическое ограждение. Оказалось, что за рулём угонщик был в нетрезвом виде.

В дежурную часть городского отдела полиции ночью обратился житель Индустриального района и рассказал, что кто-то похитил его иномарку стоимостью 480 тысяч рублей из двора дома по улице Краснореченской. Ориентировки на автомобиль передали наружным нарядам. Подходящую по приметам «Мазду» экипаж ДПС заметил на выезде из Хабаровска на Владивостокском шоссе. Водитель проигнорировал требование об остановке и лишь увеличил скорость.

Преследование завершилось на 25-м километре трассы: мужчина не справился с высоким темпом движения и врезался в металлическое ограждение. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по краю, по счастливой случайности 30-летний водитель отделался царапинами. У мужчины нет водительских прав, за руль он сел в состоянии алкогольного опьянения.

Злоумышленник рассказал инспекторам, что иномарку ему одолжил владелец, чтобы добраться домой. По версии фигуранта, они познакомились в игровом клубе. Собственник сам отдал ему ключи, сказав, что заберёт автомобиль на следующий день. Вызванный потерпевший озвучил, что видит мужчину впервые.

Раньше злоумышленника уже судили за кражу, сейчас он вновь стал фигурантом уголовного дела. Угонщика отправили под арест за управление машиной в нетрезвом виде. Позже суд изберёт ему меру пресечения.