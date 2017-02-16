Жителям Хабаровского края простили больше двух миллионов пени за газ

Почти 23 тысячи жителей Хабаровского края воспользовались акцией «В новый год без пени», которую компания «Газпром газораспределени е Дальний Восток» объявляла для населения в период с 1 декабря 2016 года по 26 января 2017 года. По условиям акции абонентам, которые полностью погасили задолженность за услуги газоснабжения и оплатили текущие начисления, списали пеню. По итогам акции жители региона рассчитались за голубое топливо — в бюджет ресурсоснабжающей организации поступило более 15 миллионов рублей.

Возможностью начать новый год без долга по газовой квитанции активно воспользовались жители Хабаровска и Хабаровского района — среди всех участников акции их 57 %. На втором месте — Комсомольск-на-А муре. Почти треть средств, полученных поставщиком голубого топлива во время мероприятия «В новый год без пени», приходится на задолженность населения сроком более трёх месяцев. При этом активнее других гасили старые долги жители Вяземского, Бикинского районов, а также района имени Лазо — 62 % оплаченных ими сумм относятся к данной категории долгов. Об этом сообщает пресс-служба «Газпрома». «Потребители реализовали возможность списать пени в ходе акции почти на 2,4 миллиона рублей», — подвела итоги мероприятия заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределени е Дальний Восток» Людмила Хаймурзина.