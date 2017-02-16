Жителям Хабаровского края простили больше двух миллионов пени за газ

Сегодня четверг, 16 февраля 2017 года, 10:27
"Восток-Медиа" вошло в тройку лидеров рейтинга цитируемости
"Восток-Медиа" вошло в тройку лидеров рейтинга цитируемости
Генпрокуратура утвердила обвинение хабаровским "живодёркам"
Генпрокуратура утвердила обвинение хабаровским "живодёркам"
Разрушенную подпорную стену во Владивостоке восстановят до лета
Разрушенную подпорную стену во Владивостоке восстановят до лета
Во Владивостоке застрелили директора автосервиса
Во Владивостоке застрелили директора автосервиса
В четверг синоптики пообещали хабаровчанам снегопад
В четверг синоптики пообещали хабаровчанам снегопад
Регионы:


Популярное
вчера, 11:09
Одну из главных дорог Владивостока сковала мощная пробка
вчера, 15:44
Владивостокцам стоит приготовиться к гигантским пробкам на Эгершельде
вчера, 11:01
Дальневосточники могут пожаловаться на перекосы с ОДН
вчера, 17:20
В Хабаровске девочка упала с большой высоты и разбилась насмерть
вчера, 12:21
После обвала дороги во Владивостоке эвакуировали людей из общежития
вчера, 14:30
ЧП с дорогами в Приморье: от "саммитовских" трасс до улицы Станюковича
вчера, 17:03
Пожарные сняли с "насеста" пьяную жительницу Приморья
вчера, 15:05
Приморцев ждёт снег с дождём
вчера, 14:35
Спасатели в Хабаровске разрезали машину, чтобы вытащить пассажира
вчера, 11:19
В Приморье банда риелторов убивала владельцев квартир

Обсуждаемое
вчера, 11:01
13

Дальневосточники могут пожаловаться на перекосы с ОДН
вчера, 13:35
4

Полиция не накажет комсомольчанку за нападение её собак на беременную
вчера, 15:44
4

Владивостокцам стоит приготовиться к гигантским пробкам на Эгершельде
вчера, 17:51
4

Владивостокцы почтили память погибших в локальных войнах
вчера, 11:19
3

В Приморье банда риелторов убивала владельцев квартир
сегодня, 01:39
3

Привившимся от гриппа россиянам дадут отпуск на три дня
вчера, 10:50
2

В Находке прошла акция "Помоги тем, у кого нет дома"
вчера, 12:21
2

После обвала дороги во Владивостоке эвакуировали людей из общежития
вчера, 17:12
2

Депутат Госдумы: очевидно, жить с угольной пылью невозможно
вчера, 17:20
2

В Хабаровске девочка упала с большой высоты и разбилась насмерть
Народный топ новостей

Гость
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока 09.02.2017
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется 06.02.2017
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется

Актуально
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы вчера, 10:42
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы
ОП РФ не услышала задыхающихся от угольной пыли жителей Находки 13.02.2017
ОП РФ не услышала задыхающихся от угольной пыли жителей Находки
"Терминал Астафьева" делает новый шаг к закрытой перевалке угля 10.02.2017
"Терминал Астафьева" делает новый шаг к закрытой перевалке угля


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 389



Система Orphus

Жителям Хабаровского края простили больше двух миллионов пени за газ

Жителям Хабаровского края простили больше двух миллионов пени за газ
Они оплатили счета в рамках новогодней акции
12 минут назад
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com

Почти 23 тысячи жителей Хабаровского края воспользовались акцией «В новый год без пени», которую компания «Газпром газораспределение Дальний Восток» объявляла для населения в период с 1 декабря 2016 года по 26 января 2017 года. По условиям акции абонентам, которые полностью погасили задолженность за услуги газоснабжения и оплатили текущие начисления, списали пеню. По итогам акции жители региона рассчитались за голубое топливо — в бюджет ресурсоснабжающей организации поступило более 15 миллионов рублей.

Возможностью начать новый год без долга по газовой квитанции активно воспользовались жители Хабаровска и Хабаровского района — среди всех участников акции их 57 %. На втором месте — Комсомольск-на-Амуре. Почти треть средств, полученных поставщиком голубого топлива во время мероприятия «В новый год без пени», приходится на задолженность населения сроком более трёх месяцев. При этом активнее других гасили старые долги жители Вяземского, Бикинского районов, а также района имени Лазо — 62 % оплаченных ими сумм относятся к данной категории долгов. Об этом сообщает пресс-служба «Газпрома».

«Потребители реализовали возможность списать пени в ходе акции почти на 2,4 миллиона рублей», — подвела итоги мероприятия заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Людмила Хаймурзина.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru