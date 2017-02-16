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В аптеках Хабаровского края установят инфоматы с ценами на лекарства

В аптеках Хабаровского края установят инфоматы с ценами на лекарства
Жители региона смогут проверить качество медикаментов и найти недорогие аналоги
20 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В Хабаровском крае планируют установить инфоматы в государственных аптеках. В терминалах можно будет узнать информацию о медикаментах, их наличии, ценах и аналогах. Устройство по запросу выдаст перечень всех лекарств, входящих в ту или иную группу, что позволит покупателю самому выбрать оптимальный вариант.

Идея об инфоматах появилась после того, как в регионе в 2016 году при проверке аптек обнаружили недоброкачественные медикаменты. Чиновники также выяснили, что провизоры не спешат предложить покупателю более выгодные для потребителя аналоги, а рекомендуют импортные средства. Эти и другие проблемы обсудили депутаты края на очередном заседании регионального парламента.

«Предлагаются дорогие импортные лекарства, а наши аналоги не представляются. Естественно, начинается народная молва, что аптеки на процентах сидят», — рассказал собравшимся депутат Законодательной Думы Хабаровского края Павел Симигин.

Однако на 900 коммерческих аптек приходится лишь 104 государственных. По информации телеканала «Вести-Хабаровск», сеть государственных точек с лекарствами, как заявляют в краевом Минздраве, переживает процесс внешнего и внутреннего обновления. Например, в Советской Гавани по выходным дням действуют скидки, как у коммерсантов, а в Хабаровске бонусом могут воспользоваться жители домов ветеранов. В регионе готовы унифицировать сеть госаптек и работать под единым узнаваемым брендом.

 
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