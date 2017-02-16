В Комсомольске "управляйки" убирают сосульки, не дожидаясь жалоб

Коммунальные организации Комсомольска-на-Амуре решили не дожидаться массовых обращений граждан и вышли на борьбу с последствиями февральской оттепели. Сейчас около сотни работников чистят кровли городских зданий от снега и наледи. Правда, пока счёт не в пользу сотрудников «управляек»: людей не хватает.

Над пешеходными тротуарами в буквальном смысле нависла угроза. Долгожданному потеплению в Комсомольске рады далеко не все — за бездействие и пассивность коммунальщиков жильцы отвечают и собственным здоровьем, и имуществом.

«Когда я гуляла, меня подружка позвала к балкону, я подошла, и на меня чуть сосулька не упала. Страшно было очень!» — поделилась с корреспондентом телеканала «Вести-Хабаровск» комсомольчанка Юлия Вишнёва.

Красно-белые ленты, запрещающие проход в опасных местах, уже растянули в десятках дворов Комсомольска-на-Амуре. На очистку зданий направляются бригады специалистов.

«При таких работах обязательно должен присутствовать мастер, который следит за порядком, чтобы посторонние люди не бегали, и снег им на голову не упал», — сообщил оператор автогидроподъёмника Геннадий Скакунов.

За день одна бригада «освобождает» от сосулек и слежавшегося снега около десятка карнизов. Этот показатель мог бы быть существенно выше, но работам мешают припаркованные во дворах машины. Некоторые автолюбители идут навстречу управляющим компаниям и переставляют свои транспортные средства.

«Падает! Ну вот — только что машину переставил, и там упал снег. Сейчас пришли чистить — опять переставляю машину», — рассказал житель города Назар Усенко.

Там, куда менее деятельные коммунальщики ещё не добрались, никаких предупреждений нет. Результат бывает всякий: например, в 2013 году на автомобиль, припаркованный недалеко от здания, с крыши сошла настоящая снежная лавина. Машина получила серьёзные повреждения, а водитель, который в тот момент находился в салоне, чудом не пострадал. Чтобы такое не повторилось, управляющие компании наращивают темпы работы: в ближайшие дни синоптики прогнозируют ещё один снегопад.