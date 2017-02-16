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Генпрокуратура утвердила обвинение хабаровским "живодёркам"

Генпрокуратура утвердила обвинение хабаровским "живодёркам"
Экспертиза показала, что девушки вменяемы
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Гулягин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трёх жителей Хабаровска, в том числе двух «живодёрок». После того, как копии вручат всем сторонам, дело направят в Индустриальный районный суд краевого центра. Экспертиза подтвердила вменяемость фигурантов.

Злоумышленников обвиняют по четырём статьям Уголовного кодекса: «Жестокое обращение с животными», «Разбой», «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих», а также «Возбуждение ненависти либо вражды».

«Итогом действий злоумышленниц стало нападение на жителя города Хабаровска с применением оружия и предметов, используемых в качестве такового, в результате которого они завладели 600 рублями, а здоровью потерпевшего был причинён легкий вред», — сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», СКР завершил расследование дела «живодёрок» и их подельника около месяца назад. Меньше чем за три месяца специалисты совершили больше 400 следственных и процессуальных действий по этому делу, в том числе за пределами Хабаровского края, допросили свыше 150 человек и провели 39 экспертиз.

Ранее агентство сообщало, что пользователи Интернета обвинили двух несовершеннолетних девушек в живодёрстве. Одна из них попыталась избежать ответственности и вместе с матерью обратилась в полицию с заявлением о том, что ей угрожают убийством. Другая фигурантка уголовного дела собиралась сбежать в Санкт-Петербург, но её задержали правоохранители в аэропорту Новосибирска, после чего доставили в краевой центр и посадили под домашний арест на время расследования. Позже девушек отправили в СИЗО: одну — до 1 января 2017 года, другую — до 7 января. Затем арест обеим продлили до 19 февраля.

При дальнейшем расследовании на фигуранток завели другие уголовные дела — по фактам разбоя, возбуждения ненависти и вражды, а также экстремизма. В Хабаровске задержали и третьего соучастника по делу «живодёрок». Следователи выяснили, что 18-летний парень вместе с одной из подозреваемых девушек снял и смонтировал унижающий определённую социальную группу ролик с участием гражданина, который к ней принадлежит. Кроме того, выяснилось, что 28 июля 2016 года девушки совершили разбойное нападение на жителя дальневосточной столицы.

 
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