Житель Чегдомына разобрал чужую машину и сдал её на металлолом

Сегодня четверг, 16 февраля 2017 года, 09:18
Во Владивостоке застрелили директора автосервиса
Во Владивостоке застрелили директора автосервиса
В четверг синоптики пообещали хабаровчанам снегопад
В четверг синоптики пообещали хабаровчанам снегопад
Следствие возбудило уголовное дело после обрушения во Владивостоке
Следствие возбудило уголовное дело после обрушения во Владивостоке
Картина дня в Хабаровском крае: чиновники против СМИ, хоккей и гектары
Картина дня в Хабаровском крае: чиновники против СМИ, хоккей и гектары
Владивостокцы почтили память погибших в локальных войнах
Владивостокцы почтили память погибших в локальных войнах
Регионы:


Популярное
вчера, 11:09
Одну из главных дорог Владивостока сковала мощная пробка
вчера, 15:44
Владивостокцам стоит приготовиться к гигантским пробкам на Эгершельде
вчера, 11:01
Дальневосточники могут пожаловаться на перекосы с ОДН
вчера, 10:06
Леопарды вернулись на тропу над Нарвинским тоннелем
вчера, 17:20
В Хабаровске девочка упала с большой высоты и разбилась насмерть
вчера, 12:21
После обвала дороги во Владивостоке эвакуировали людей из общежития
вчера, 14:30
ЧП с дорогами в Приморье: от "саммитовских" трасс до улицы Станюковича
вчера, 15:05
Приморцев ждёт снег с дождём
вчера, 17:03
Пожарные сняли с "насеста" пьяную жительницу Приморья
вчера, 14:35
Спасатели в Хабаровске разрезали машину, чтобы вытащить пассажира

Обсуждаемое
вчера, 11:01
13

Дальневосточники могут пожаловаться на перекосы с ОДН
вчера, 13:35
4

Полиция не накажет комсомольчанку за нападение её собак на беременную
вчера, 15:44
4

Владивостокцам стоит приготовиться к гигантским пробкам на Эгершельде
вчера, 11:19
3

В Приморье банда риелторов убивала владельцев квартир
вчера, 10:50
2

В Находке прошла акция "Помоги тем, у кого нет дома"
вчера, 12:21
2

После обвала дороги во Владивостоке эвакуировали людей из общежития
вчера, 17:12
2

Депутат Госдумы: очевидно, жить с угольной пылью невозможно
вчера, 17:20
2

В Хабаровске девочка упала с большой высоты и разбилась насмерть
вчера, 17:51
2

Владивостокцы почтили память погибших в локальных войнах
вчера, 11:15
1

Главбух комсомольской колонии получила срок за мошенничество
Народный топ новостей

Гость
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока 09.02.2017
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется 06.02.2017
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется

Актуально
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы вчера, 10:42
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы
ОП РФ не услышала задыхающихся от угольной пыли жителей Находки 13.02.2017
ОП РФ не услышала задыхающихся от угольной пыли жителей Находки
"Терминал Астафьева" делает новый шаг к закрытой перевалке угля 10.02.2017
"Терминал Астафьева" делает новый шаг к закрытой перевалке угля


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 385



Система Orphus

Житель Чегдомына разобрал чужую машину и сдал её на металлолом

Житель Чегдомына разобрал чужую машину и сдал её на металлолом
Аккумуляторы автомобиля он продал знакомым
23 минуты назад
Происшествия | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com

В посёлке Чегдомын сотрудники полиции отдела МВД России по Верхнебуреинскому району раскрыли кражу автомобильных запчастей и двух аккумуляторов. Местный житель разобрал на запчасти чужую машину, которая стояла на территории дачного дома. Снятые детали он сдал на металлолом, а аккумуляторы успел продать местным жителям, прежде чем его задержали.

В дежурную часть районного отдела полиции обратился житель посёлка Чегдомын. Мужчина сообщил, что неизвестный похитил с территории его частного дома кузов от отечественного автомобиля, редуктор, задний мост и коробку переключения передач. Кроме того, заявитель обнаружил пропажу двух аккумуляторов из своего гаража, расположенного около дома. Общий ущерб потерпевший оценил в 25 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражи правопорядка задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 37-летний родственник заявителя. Полицейские выяснили, что фигурант временно проживал в доме потерпевшего. Он решил воспользоваться отсутствием хозяина, и с помощью эвакуатора вывез кузов автомобиля с запасными частями в пункт приёма металлолома. Получив деньги, злоумышленник потратил их на личные нужды. Позже, имея доступ к ключам от замка гаража потерпевшего, подозреваемый похитил оттуда аккумуляторы и продал их местным жителям.

В отношении подозреваемого избрали меру пресечения — подписку о невыезде. По фактам краж возбудили уголовные дела. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru