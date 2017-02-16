Житель Чегдомына разобрал чужую машину и сдал её на металлолом

В посёлке Чегдомын сотрудники полиции отдела МВД России по Верхнебуреинскому району раскрыли кражу автомобильных запчастей и двух аккумуляторов. Местный житель разобрал на запчасти чужую машину, которая стояла на территории дачного дома. Снятые детали он сдал на металлолом, а аккумуляторы успел продать местным жителям, прежде чем его задержали.

В дежурную часть районного отдела полиции обратился житель посёлка Чегдомын. Мужчина сообщил, что неизвестный похитил с территории его частного дома кузов от отечественного автомобиля, редуктор, задний мост и коробку переключения передач. Кроме того, заявитель обнаружил пропажу двух аккумуляторов из своего гаража, расположенного около дома. Общий ущерб потерпевший оценил в 25 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражи правопорядка задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 37-летний родственник заявителя. Полицейские выяснили, что фигурант временно проживал в доме потерпевшего. Он решил воспользоваться отсутствием хозяина, и с помощью эвакуатора вывез кузов автомобиля с запасными частями в пункт приёма металлолома. Получив деньги, злоумышленник потратил их на личные нужды. Позже, имея доступ к ключам от замка гаража потерпевшего, подозреваемый похитил оттуда аккумуляторы и продал их местным жителям.

В отношении подозреваемого избрали меру пресечения — подписку о невыезде. По фактам краж возбудили уголовные дела. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю.