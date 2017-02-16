У хабаровчан есть повод перекусить ломтиком свежего ананаса

Сегодня, 16 февраля, жители многих стран мира отмечают неформальный, но очень «вкусный» праздник — День свежего ананаса. Тропическое растение, о принадлежности которого к ягодам или фруктам до сих пор спорят, стало широко известно благодаря Христофору Колумбу. Именно этот мореплаватель нашёл плоды ананаса в Центральной Америке.





Плоды ананаса считались изысканным и дорогим десертом. Его лечебные свойства обнаружили сравнительно недавно. Регулярное употребление ананаса в пищу снижает вязкость крови, помогая при профилактике тромбофлебитов и тромбозов, гипертонии, инфарктах и инсультах. Кроме этого, ананас обладает противовоспалительными и диетическими свойствами, а также влияет на улучшение памяти благодаря большому количеству витаминов.









У жителей Хабаровска сегодня есть повод перекусить ломтиком тропического плода в числе первых. Даже если вы скептически относитесь к подобным неформальным праздникам, вкус и аромат ананаса подарят вам хорошее настроение в этот пасмурный день. А ещё у него можно отрезать и посадить верхушку с колючими листьями — кто знает, вдруг маленький ананасовый куст вам удастся вырастить у себя дома.