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Первая победа над "Йокеритом" далась хабаровскому "Амуру" непросто

Первая победа над "Йокеритом" далась хабаровскому "Амуру" непросто
"Тигры" уступали в счёте и прошли через ряд потасовок и удалений
полчаса назад
Спорт | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Очередная победа хабаровского «Амура» в 2017 году стала результатом волевой игры в атаке и уверенных действий в обороне во второй половине встречи. Как уже сообщало РИА «Восток-Медиа», в понедельник «тигры» обыграли середняка западной конференции — финский «Йокерит».

 

Скандинавские хоккеисты прибыли в Хабаровск из Владивостока, где 14 января сыграли с местным «Адмиралом» матч, который болельщики по достоинству окрестили триллером. «Джокеры» уступали со счётом 1:4, но сумели перевести встречу в овертайм, где «моряки» всё же были сильнее. Поражение стало для финнов четвёртым подряд и им не терпелось прервать эту неприятную серию, поставившую под угрозу пребывание клуба в зоне плей-офф. «Амур», напротив, два январских матча провёл со стопроцентным результатом, обыграв два заграничных «Динамо», причём в ворота «бело-голубых» влетело шесть безответных шайб. На такой волне впервые в истории личных поединков обыграть «Йокерит» было очень заманчиво.


 

 

Успехи хабаровчан на домашнем льду обеспечили аншлаг на трибунах ледовой арены — за матчем 16 января наблюдали 6800 зрителей. С первых минут встречи им стало понятно, что скучать не придётся. И хотя в первом периоде соперники не сумели «распечатать» ворота друг друга, моментов было предостаточно — вратари отразили 11 бросков на двоих. Болельщики (в том числе и с десяток поклонников «Йокерита») по достоинству оценили высокую скорость игры, не доставало только забитых голов.


 

 

И они не заставили себя ждать — финны остановили счётчик, фиксирующий «сухую» серию голкипера «Амура» Юхи Метсолы (144 минуты), на 25-й минуте матча. Гостям удалась контратака, которую точным броском завершил Брайан О'Нилл. Сразу после этого хабаровчане решили ещё больше осложнить себе путь к победе, оставшись втроём против пятерых: на скамейку штрафников отправились Ян Коларж и Вячеслав Ушенин. Натиск «джокеров» дальневосточники отразили, но тот же Ушенин оперативно заработал ещё одно удаление, которое привело ко взятию ворот. После ряда рикошетов шайба неспешно въехала в ворота Метсолы — 0:2 на 30-й минуте.


 

 

К этому времени игроки обеих команд стали вести себя гораздо более агрессивно, чем в первой половине встречи. «Амур» при этом не терял настойчивости и сумел сократить разрыв в счёте ещё до второго перерыва: Юрий Назаров и Кристиан Куусела разыграли великолепную комбинацию, в результате которой Теему Рамстедту оставалось только поразить пустой угол ворот Райана Заполски. Завершился период зрелищной потасовкой, по итогам которой арбитры щедро наградили удалениями обе команды, а также великолепным двойным сэйвом Метсолы, который наверняка войдёт в число лучших в сезоне.


 

 

Последний отрезок матча начался с активных действий «Йокерита» — гостям не терпелось вновь вырваться вперёд на две шайбы. Это их и подвело: улучив момент для контратаки, Кирилл Капустин вывел на ударную позицию Никиту Камалова, который красивым броском сравнял счёт на табло. До конца встречи оставалось ещё предостаточно времени, однако «тигры» предпочли не затягивать с решающим голом: на 45-й минуте финские хоккеисты остались в меньшинстве и Владислав Ушенин вывел «Амур» вперёд. После этого были и удаления, и потасовки, и опасные моменты, но шайба в ворота идти не желала. В сетке «джокеров», заменивших вратаря на дополнительного полевого игрока в самой концовке, она всё же побывала ещё раз, но — уже после финальной сирены.


 

 

Третья домашняя победа позволила «Амуру» с результатом в 59 очков подняться на 12-ю строчку в таблице конференции «Восток», однако у ближайших преследователей остаются в запасе несыгранные матчи. «Йокерит» пока остаётся на 8-й позиции «на Западе», но у хоккеистов «Сочи» появился хороший шанс поменяться местами с командой из Хельсинки. Следующий матч в «Платинум Арене» состоится 19 января — хабаровчане примут владивостокский «Адмирал».


 

 

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