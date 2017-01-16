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Скандальный докер из Хабаровского края опроверг заявления начальства

Скандальный докер из Хабаровского края опроверг заявления начальства
Местные власти пытаются отправить митинг в защиту работника на окраину посёлка
полчаса назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Сегодня, 16 января, пресс-служба отрытого акционерного общества «Порт Ванино» прислало в редакцию РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» заявление с категорическим опровержением информации, будто предприятие «ничего не делает» для улучшения экологической ситуации. Агентство ранее рассказывало историю докера Александра Егорова, который в конце декабря прошлого года разместил в социальных сетях ролик о загрязнении акватории бухты и посёлка тучами угольной пыли. За это сотрудник был лишён премии и получил выговор. Корреспондент издания попросил самостийного эколога прокомментировать пункты официального опровержения администрации Ванинского морского порта.

«Порт отказался от складирования угля открытым способом на приближённых к жилой застройке посёлка Ванино 9-го и 11-го причалах. Погрузка-разгрузка осуществляется с учётом неблагоприятных метеорологических условий и в соответствии с проектом нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферный воздух. При превышении допустимой силы ветра работы приостанавливаются», — говорится в заявлении администрации порта.

«Девятый и одиннадцатый причалы очень редко применялись для погрузки угля, так как глубины там не позволяют  грузить такой тяжёлый груз, как уголь, — отметил Александр Егоров. — Складирование угля некоторое время там велось, но потом уголь перевозили оттуда к другим причалам автотранспортом. На одиннадцатом причале всегда лес у нас лежал. Поэтому это заявление не более чем лукавство».

«В период положительных температур с лета 2016 года в порту работает машина вакуумной очистки, поливоуборочная техника, водяная пушка, что позволило существенно уменьшить пыление», — утверждается в сообщении администрации Ванинского морского порта.

«Вот эта водяная установка — она есть, — подтвердил докер-активист. — Если эти установки установить стационарно на каждый ход работы с углём, то есть напротив каждого крана, то она накрыла бы пространство. Но она одна единственная, установлена на передвижной машине. Её эффекта хватает минут на 15-20. Далее всё высыхает, и пыль летит с новой силой, а водяная пушка уже уехала к другому крану. Подвешивают бочки с дырками с водой над угольными грудами. Но это ничего не меняет. Пыль всё равно летит».

«В порту регулярно проводится мониторинг атмосферного воздуха независимой лабораторией. Согласно последним результатам, превышения предельно допустимых концентраций не зафиксировано», — заверяют в пресс-службе предприятия.

«В этой ситуации вообще всё смешно, — отреагировал докер Александр Егоров. — Приезжает машина с независимыми экологами. Её ставят около диспетчерской. Перед этим этот участок идеально защищается. Никакой техники, никаких работ вблизи не проводится. Чтобы никто не поднимал пыль. Естественно, на этом пятачке — всё идеально. Там всё полито, никакой пыли. А перейти на несколько сот метров этим экологам не позволяют правила. Порт — всё-таки пограничная зона, есть требования техники безопасности, всё требует согласования. Это не так просто».

По поводу единственной снеговой пушки в морском порту Ванино, которую начали использовать в конце прошлого года, но вскоре она сломалась, докер-правдоруб высказал сомнения в её эффективности. По его мнению, она приводит к образованию наледи на оборудовании и не может защитить посёлок и акваторию от попадания угольной пыли в окружающую среду.

Агентство ранее уже сообщало, что в посёлке Ванино запланирован митинг в поддержку опального Александра Егорова. Организаторы планировали провести его около здания районной администрации 29 января на площади Мира. Однако поселковые власти сейчас предлагают собрать людей на площади Маяковского около поселкового ДК. Эта площадка, по мнению организаторов, не позволит вместить всех желающих высказаться по поводу проблемы угольной пыли. Расположена она на окраине посёлка.

 
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