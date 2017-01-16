Скандал с Art-Premium не обошёл стороной юных хабаровчанок

Вокалисты из дальневосточной столицы стали победителями и лауреатами конкурса мировой премии в области исполнительского искусства Art-Premium People Awards в нескольких возрастных категориях, однако радость юных хабаровчан, как и нескольких тысяч других участников, омрачил скандал, разгоревшийся перед гала-концертом.

Воспитанницы образцовой студии эстрадного вокала «Жемчужина» завоевали путёвки в финальную стадию конкурса по итогам отборочных состязаний в Хабаровске. Талантливых детей отбирали по всей России. Лучшие приехали в Москву для участия в полуфинале и гала-концерте, который должен был пройти в Большом Кремлёвском дворце. Десять вокалисток из дальневосточной столицы без призов не остались. Пятилетняя Яна Пак, покорившая жюри ещё на отборе в дальневосточной столице, стала победительницей в номинации до 7 лет. Финалисткой среди конкурсантов 11-14 лет стала София Еремченко. Обе вокалистки приняли участие в гала-концерте в Государственном Кремлёвском дворце. Также Хабаровский край представили талантливые дети и подростки из Бикина, Комсомольска-на-Амура, посёлков Чегдомын и Ванино.





Хабаровчанки в скандале пострадали меньше других. Большинство участников — почти четыре тысячи человек — по приглашению организаторов поселились в гостинице «Космос», пользовались предоставленным транспортом, питались за свой счёт. В итоге юные дарования столкнулись с проблемами.

«Нас было мало, в отличие от больших танцевальных коллективов, хлопот не так много, поэтому мы решили поселиться в отдельной гостинице, поближе к площадке, где проходили конкурсные прослушивания эстрадного вокала, которая располагается далеко от центра города. Проблем по условиям у нас не было. Детей оценивало жюри, был хороший звук, нормальная сцена. А вот организаторы конкурса и сотрудники гостиницы «Космос» с таким количеством детей не справились: постоянно были проблемы с транспортом, в столовой были очереди. Кому-то чего-то не хватало. Тем, кто заказывал номера «Комфорт», предоставили стандартные комнаты и денег не вернули», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» педагог образцовой студии эстрадного вокала «Жемчужина» Алиса Кочарян.





Однако главные проблемы ждали впереди. В день гала-концерта 13 января участников выступления не пустили в Кремль на репетицию — детям не выдали пропуски на режимный объект, ждать проходок им пришлось полтора часа на морозе. Изначально организаторы планировали наградить на сцене Кремля только победителей и призёров, однако за несколько дней до гала-концерта заявили, что отметят на кремлёвской сцене всех, в том числе за участие.

«Все дети приехали нарядные, с прическами, а тут участникам сказали, что награждения не будет. В зал всех пустили на два часа позже, чем заявлялось. Педагоги и родители решили бойкотировать концерт и, войдя в зал, скандировали «Наградите детей!», «Позор!» Как выяснилось, организаторов в здании Кремля в этот момент не было, ситуацию пытался спасти ведущий гала-концерта Андрей Малахов. Все это начало походить на передачу «Пусть говорят», Андрей с микрофоном подходил к возмущённым педагогам и родителям, которые изливали ему душу. Но после того, как вышел режиссёр и сказал, что участники гала-концерта ни в чём не виноваты, началось открытие и люди утихли», — отметила Алиса Кочарян.





Трогательное начало концерта немного успокоило бунтующих, однако многие пользовались паузами и кричали: «Позор! Наградите детей!». Однако всё это не помешало детям получить удовольствие от звёзд российской эстрады, таких как М-band, Митя Фомин, Виктория и Антон Макарские. В итоге в конце гала-концерта на сцену вышла организатор Светлана Суханова и заявила, что награждение пройдёт в гостинице «Космос». Хабаровчане пришли за грамотами и кубками на следующий день и увидели удручающую картину: один из организаторов в своём номере распечатывал дипломы и выдавал их преподавателям и родителям, которые выстроились в огромную очередь. Кубков всем не хватало, грамоты раздавали на ходу.

По положению победители конкурса должны были получить денежные призы, однако их никто не увидел. Призовой фонд составлял больше миллиона рублей. Арт-директор компании «Арт-Премиум» Антон Шишкин рассказал агентству, что занимался только проведением региональных этапов конкурса, поэтому не знает, почему сорвалось награждение и куда делись деньги.

«От такой ситуации никто не застрахован. Так или иначе, на конкурсах, особенно если они коммерческие и люди платят за участие деньги, какие-то сложные ситуации возникают. Сейчас мы думаем, работать ли в дальнейшем с компанией «Арт-Премиум», потому что это происшествие — достаточно серьёзный удар по всей системе конкурсов и фестивалей. Детям было не столько важно выступить на кремлёвской сцене, сколько получить на ней награду из рук именитых артистов, звёзд. Сложившая ситуация была шоком для многих, в том числе для членов жюри. Что с призовым фондом и был ли он вручён, я не знаю. Генералитет и все сочувствующие с пятницы с выключенными телефонами», — сообщил агентству Антон Шишкин.

По его мнению, организаторы не справились с задачей по проведению гала-концерта и церемонии награждения и этим подставили себя и других участников компании. Сейчас Антон Шишкин решает, как в дальнейшем работать с региональными министерствами культуры и образования после шлейфа, который будет ещё долго тянуться за администраторами конкурса.