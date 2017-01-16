Финский "Йокерит" уезжает из дальневосточной столицы ни с чем

Хоккейный клуб «Амур» в рамках заключительной домашней серии принял на льду «Платинум Арены» команду «Йокерит» из Финляндии. Хабаровчане накануне одержали победу в двух встречах подряд, немного улучшив своё безрадостное положение в турнирной таблице. «Джокеры», напротив, начало года провалили, уступив четырём соперникам кряду.

Гости, оказавшиеся из-за серии неудач на восьмой строчке таблицы конференции «Запад», с самого начала продемонстрировали горячее желание набрать очки в Хабаровске. «Амур», впрочем, тоже не собирался уступать на глазах почти семи тысяч болельщиков. Первый период прошёл на встречных курсах, соперники много атаковали, в игру приходилось вступать обоим голкиперам. К чести Юхи Метсолы и Райана Заполски, им удалось сохранить ворота в неприкосновенности в течение первых 20 минут игры.

После перерыва «тигры» попытались усилить натиск, но в итоге пропустили сами — продолжительную «сухую» серию Метсолы прервал игрок «Йокерита» Брайан О'Нилл. Сразу после этого гости получили отличную возможность увеличить преимущество, играя впятером против троих хабаровчан, но «Амур» выстоял. Хозяева, впрочем, через короткое время предоставили «джокерам» ещё один шанс: Вячеслав Ушенин повторно отправился на скамейку штрафников, а цифры на табло изменились на 0:2. Гол на свой счёт записал Петер Регин. На этом заметные события второго периода не закончились: на 33-й минуте Теему Рамстедт сократил отставание дальневосточников до минимума.

Заключительный отрезок основного времени встречи начался с серии атак «Йокерита», которые привели лишь к контрвыпаду хабаровчан, сравнявших счёт — отличился Никита Камалов. Менее чем через три минуты «джокеры» остались в меньшинстве и «Амур» вышел вперёд: ворота Заполски расстрелял Владислав Ушенин. Хоккеисты из Хельсинки оставшееся до финальной сирены время провели в попытках вернуть утраченное преимущество, но «тигры» сумели сохранить победный счёт.

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