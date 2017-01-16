Платно или задаром: в Хабаровске решают вопрос с тёплой купелью

В дальневосточной столице решается вопрос о том, как будет работать единственная в городе тёплая купель. Самой большой иорданью станет открытый плавательный бассейн Хабаровска, но пока руководство не определилось, во сколько обойдётся стоимость омовения. В учреждение накануне Крещения пригласят батюшку, чтобы он освятил воду в чаше.

«У нас проходит планёрка, на которой решаются все вопросы о работе бассейна на Крещение. Прорабатывается несколько вариантов, выберем самый оптимальный. По стоимости посещения пока не могу сказать. Мы прорабатываем несколько вариантов, после планёрки всё станет известно», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» специалист по PR бассейна Александр Головко.

Как писало агентство, в прошлом году в открытом плавательном бассейне воду также освятили. Как отметил отец Владимир, который проводил ритуал, не имеет значения, где человек хочет окунуться. Окружающая температура также не регламентируется. В Крещение бассейн работал до двух часов ночи, стоимость его посещения на время праздника снизили. В этом году в Хабаровском крае будет 45 освящённых купелей. На выделенных местах может быть не одна, а несколько иорданей. В дальневосточной столице их будет три — у храма Серафима Саровского, на Красной Речке в районе улицы Минусинской, а также в районе затона завода имени Кирова. В Комсомольске-на-Амуре освятят всего одну купель.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сообщало, что сотрудники открытого бассейна рассказали о намерении сократить часы разовых посещений — с 9 до 11 утра, в остальное время вход будет по абонементам. Хабаровчане создали петицию против таких нововведений. Позже инвестор учреждения Сергей Донских опроверг эти слухи и сообщил, что часы для разовых посещений пока сокращать не намерены.