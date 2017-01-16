Хабаровский зоосад хочет скормить зверям краевую ёлку

Зоосад «Приамурский» по традиции принимает у хабаровчан ёлки, которые стали ненужными после новогодних праздников, однако деревьев не хватает. Сотрудники учреждения хотят последовать примеру коллег из комсомольского зооцентра «Питон» и скормить питомцам городскую и даже краевую ёлки.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», веточки в качестве витаминной подкормки отдадут верблюдам, ламам, лосям и птицам. Также лапником украсят вольеры зверей. Ёлки из городских квартир в зооцентре не принимают — сухие и пожелтевшие ветви не годятся для этих целей. В хабаровском зоосаде не отказываются и от маленьких деревьев, поскольку им в учреждении найдут применение.

«Если пихта сухая и жёлтая, мы используем её в качестве подстилки, она очень хорошо впитывает испражнения животных. Пригодятся и стволы, на западе в зоопарках из них делают изгороди в виде плетений. Даже бизонам они не под силу. Главное, чтобы деревья были, а применение им всегда можно найти», — рассказал корреспонденту агентства директор зоосада Андрей Долин.

Пока горожане неохотно несут ёлки животным. Проблему позволила бы решить активность управляющих компаний, которые с помощью объявлений могут собрать у жителей ненужные после праздников деревья и сложить их в одном месте. Сотрудники зоосада готовы сами выехать и забрать ели.

«В эти выходные начали активнее привозить ёлки, но тот факт, что их меньше, чем в прошлые годы, меня радует — значит, хабаровчане стали жалеть природу и чаще ставить искусственные деревья», — отметил Андрей Долин.

В зоосаде намерены скормить копытным и ёлки, которые ещё стоят на городских площадях и в парках. В администрации Хабаровска и в краевом правительстве обещали помочь в решении этого вопроса.