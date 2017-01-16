Пока житель Амурска был на лечении в Хабаровске, друг продал его гараж

Сотрудники полиции отдела МВД России по Амурскому району вернули местному жителю похищенный металлический гараж. Пока хозяин бокса был в отъезде, приятель продал его имущество и успел передать недвижимость новому владельцу.

К стражам правопорядка обратился житель города Амурск. Мужчина сообщил, что в течение месяца находился на лечении в Хабаровске. По возвращении заявитель обнаружил пропажу своего металлического гаража стоимостью в 135 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого — 29-летнего приятеля потерпевшего. Фигурант, воспользовавшись длительным отсутствием хозяина гаража, дал объявление о продаже бокса. Найдя покупателя, он перевёз металлический гараж к дому нового владельца.

«Ранее злоумышленник к уголовной ответственности не привлекался. В отношении него избрана мера пресечения — подписка о невыезде. По факту кражи возбуждено уголовное дело. В настоящее время похищенный гараж возвращён законному владельцу», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.