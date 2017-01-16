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Хабаровский завод строительной керамики наказали за задержку зарплаты

Хабаровский завод строительной керамики наказали за задержку зарплаты
Руководство задолжало своим сотрудникам больше двух миллионов рублей
полчаса назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

На Хабаровском заводе строительной керамики работникам не выплачивали деньги за октябрь и ноябрь 2016 года. В сумме задолженность составила больше двух миллионов рублей. Чтобы отстоять права сотрудников предприятия, в дело вмешалась прокуратура.

Сотрудники надзорного органа проверили, как на предприятии соблюдается трудовое законодательство. Выяснилось, что у завода есть задолженность по зарплате, сумма которой превысила два миллиона рублей. Работникам также не выплачивали денежную компенсацию за задержку. Чтобы восстановить трудовые права сотрудников, прокурор внёс представление руководителю предприятия. Акт реагирования на заводе рассмотрели в недельный срок, задолженность погасили в полном объёме, в том числе выплатили денежную компенсацию. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, генерального директора завода оштрафовали на десять тысяч рублей.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в тот же период завод строительной керамики приостановил свою работу. Главный инженер предприятия тогда сообщил, что это произошло из-за наступления зимнего сезона — традиционно сложного периода для производителей кирпича и строителей. В период временного простоя на заводе планировали устранить ряд технических проблем, которые было невозможно решить во время интенсивной загрузки. Кроме этого, там должны были провести частичную модернизация оборудования.

 
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