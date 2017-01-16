В Хабаровске гендиректор стройфирмы задолжал 9,5 миллиона рублей

В дальневосточной столице правоохранители задержали генерального директора коммерческой фирмы. Мужчину подозревают в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. В общей сложности бизнесмен должен государству больше 9,5 миллиона рублей.

По версии следствия, глава строительной организации использовал недостоверные сведения о том, что якобы привлекал к выполнению работ сторонние предприятия. Фактически у этих фирм не было финансово-хозяйственных отношений с компанией. В период с октября 2013 года по март 2015 года гендиректор включал в налоговые декларации заведомо ложные сведения. Оформляя отчётность, он намеренно завышал сумму понесённых расходов. Так коммерсант уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость и на прибыль.

«Сведения об этой махинации — это оперативная информация правоохранительных органов. Сейчас по уголовному делу ведётся работа. Руководителей «фирм-однодневок», конечно, тоже будут проверять, но пока они утверждают, что не имели никакого отношения к этим махинациям. Мера пресечения задержанному пока не избрана, правоохранители продолжают работать с ним», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сотрудник пресс-службы регионального управления МВД России Екатерина Перепел.

По данному факту в Следственном управлении Следственного комитета России по краю возбудили уголовное дело. По статье «Уклонение от уплаты налогов с организации» генеральному директору строительной фирмы грозит до двух лет лишения свободы.