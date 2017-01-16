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Медали хабаровским скульпторам принесли антиобъём и "Искушение"

Медали хабаровским скульпторам принесли антиобъём и "Искушение"
Художники из краевой столицы завоевали золото и серебро на международных конкурсах
сегодня, 16:00
Культура | Хабаровский край
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Фото: russian.news.cn

Представители дальневосточной столицы возвращаются из Харбина с медалями. Хабаровские художники  победили на престижном международном конкурсе ледовых скульптур и не остались без наград на состязаниях по созданию фигур из снега. 

Победителями 31-го международного конкурса ледяных скульптур стали 20-летний Денис Цой и его более опытный напарник — фотограф Дмитрий Ташлыцкий. В паре мастера создали композицию «Полёт мысли». По словам художников, они выбрали необычную технику, которая и позволила им стать первыми.

«Техника антиобъёма предполагает, что работа выполняется с задней стороны льда, всё по-другому. Три года подряд эта техника брала первые места. В этом году мне повезло — я единственный использовал её. Пробовал выполнять антиобъём на районном конкурсе в Хабаровске, делал нечто подобное, а в Харбине уже воплотил всю идею», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Денис Цой.

Удача сопутствовала молодому художнику ещё до международных состязаний — победители конкурса «Амурский хрусталь — 2015» Максим Харченко и Андрей Карелин отказались от поездки в Харбин. Путёвка на соревнования досталась Денису Цою и Дмитрию Ташлыцкому. До этого выпускник Хабаровского колледжа искусств трижды участвовал в состязаниях, но лучшим результатом было лишь четвёртое место на конкурсе снежных скульптур.

Второе место со скульпторами из Канады разделили хабаровчане Павел Барсуков и Виктор Пичуев. Они сделали из льда венецианских гондольеров. Бронза досталась мастерам из Монголии, Малайзии и Харбина. Всего же участие в состязаниях приняли 32 команды из 13 стран, в том числе из Испании, Италии, Канады, Латвии, России и Японии. Харбинский конкурс наряду с хельсинкийским в Финляндии и саппороским в Японии является самым крупным состязанием подобного рода в мире.

Отличились представители дальневосточной столицы и на конкурсе снежных скульптур. Денис Цой и Дмитрий Ташлыцкий, к команде которых присоединились 17-ти- и 19-летние студенты, стали четвёртыми. Они могли принять участие в конкурсе этой категории, который проходил параллельно, но в итоге решили состязаться наравне с именитыми мастерами.  

Лучший результат среди хабаровчан показал Павел Барсуков — скульптор завоевал ещё одно серебро. Его композиция «Искушение», созданная по библейским мотивам, покорила жюри. Однако первое место эксперты присудили мастерам из Китая за работу «Возрождение».

«Павел взял за основу мотив, связанный с Адамом и Евой. Его работа отличалась от всех, она была самая необычная и опасная — могла рухнуть в любой момент и удержалась чудом, как заговорённая стояла», — отметил Денис Цой.

Свои работы представили 32 команды из 15 стран. Второе место с хабаровчанами разделили художники из Латвии и Монголии.

 
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