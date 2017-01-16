В Индустриальном районе Хабаровска подросток "заминировал" свою школу

Он позвонил в дежурную службу спасения и сказал, что в здании заложили бомбу

В дальневосточной столице ученик одной из школ в Индустриальном районе сегодня утром, 16 января, позвонил в полицию и сообщил, что в здании заложена бомба. Он не назвал номер учебного заведения, но правоохранители быстро это узнали. Школьник рассказал, что хулиганским звонком хотел сорвать уроки.

Неизвестный позвонил в дежурную службу спасения и сообщил, что в одной из школ краевого центра заложена бомба. Сотрудники полиции внимательно изучили аудиозапись разговора. Судя по тембру, правоохранителям звонил подросток, а по характерному шуму детских голосов на фоне специалисты сделали вывод, что он действовал на перемене между уроками. Стражи правопорядка вместе с сотрудниками ФСБ уже через час установили личность звонившего — 13-летнего ученика школы в Индустриальном районе. Его доставили в отдел полиции и опросили в присутствии отца. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по краю, по данному факту проводится доследственная проверка.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о похожих случаях, которые произошли в дальневосточной столице. В октябре 2016 года неизвестный сообщил в единую диспетчерскую службу, что в трёх хабаровских школах заложена бомба. Оказалось, ложную тревогу объявили третьеклассник и его старший брат, отвечать за действия которых теперь придётся их матери. В ноябре школу № 43 «заминировали» её ученицы. По словам сотрудника образовательного учреждения, девочки написали сообщение о бомбе на стене женского туалета.