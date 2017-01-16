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"Встреча" трамваев в Хабаровске произошла из-за постороннего предмета

"Встреча" трамваев в Хабаровске произошла из-за постороннего предмета
О том, что это была за вещь и как она попала на пути, сотрудники ТТУ не сообщают
сегодня, 14:35
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Столкновение двух трамваев, которое произошло в Хабаровске на прошлой неделе, вызвал посторонний предмет, который лежал на рельсах. По словам исполнительного директора городского трамвайно-троллейбусного управления Николая Илющенко, работникам неизвестно, что именно попало на пути, и как эта вещь там оказалась.

«Вагон наехал на посторонний предмет, который лежал на рельсах. Что за предмет — не знаем, он отскочил после наезда вагона. Но, очевидно, металлический. Он оставил зазубрину в корпусе. Вагон из-за наезда подпрыгнул и покатился в сторону движущегося вагона. Если бы не было второго трамвая, этот бы просто прокатился вперёд — и всё», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Николай Илющенко.

Ранее агентство писало, что авария с участием двух трамваев и легкового автомобиля произошла на перекрёстке улиц Ленина и Шеронова. Движение на дорогах оказалось парализовано, большие пробки образовались в Центральном и Индустриальном районах Хабаровска. В ДТП пострадала пассажирка одного из вагонов.

«Сейчас инженер по охране труда делает запрос, чтобы узнать, какой степени тяжести травмы получил пассажир. Как я понял, из-за столкновения она ударилась плечом и головой, но это пока непроверенная информация», — сообщил Николай Илющенко.

 
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