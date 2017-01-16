Окунуться на Крещение в Хабаровском крае можно будет в 45 местах

В Хабаровском крае к Крещению определили 45 мест, где можно будет окунуться в прорубь. На специальных площадках оборудуют купели, возле которых будут дежурить сотрудники экстренных служб. В дальневосточной столице иордани появятся на прудах у храма Серафима Саровского, на Красной Речке в районе улицы Минусинской, а также в районе затона завода имени Кирова.

«На выделенных местах может быть не одна, а несколько прорубей. Больше всего купелей оборудуют в Хабаровском муниципальном районе: в Некрасовке, Корфовском, Краснореченском, Казакевичево, Мичуринском, Гаровке-2. Также места для купания оборудуют в Нанайском, Бикинском, Вяземском, имени Лазо и других районах», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС по краю Анастасия Котова.

Ранее агенство писало, что в Комсомольске-на-Амуре появится только одно место для крещенских купаний — в районе центрального пляжа, напротив памятника Первостроителям.

У каждого места крещенских купаний будут дежурить сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи, пожарно-спасательного подразделения и инспекции по маломерным судам. Всего в крае обеспечивать безопасность будут около 400 человек. Чтобы их помощь не понадобилась, спасатели рекомендуют перед церемонией проконсультироваться с врачом, соблюдать очередь при входе в купель, после омовения переодеться в сухую теплую одежду, погреться в палатке, не прыгать в воду, ни в коем случае не погружаться в иордань в нетрезвом состоянии и не нервничать.

«Некоторые, особенно те, кто окунаются в первый раз, начинают паниковать — всё-таки вода очень холодная. Бояться не стоит — на месте дежурят медики, спасатели, которые проконтролируют ситуацию и помогут, если что-то случится», — отметила Анастасия Котова.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» также сообщало, что священники рекомендуют по традиции окунаться в крещенскую купель с головой. При этом нужно понимать, что это духовный обряд, а не забава. Перед омовением необходимо пройти исповедь и причастие. Кроме того, предваряет праздник сорокадневный рождественский пост, который по церковным канонам необходимо соблюдать.