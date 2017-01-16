Хабаровчанин "разделил" имущество знакомых, ограбив квартиру

Житель дальневосточной столицы оригинальным способом решил конфликт знакомой пары в разделе имущества. Он согласился помочь своей приятельнице и ограбил её сожителя, забрав из квартиры бытовую технику.

Хабаровчанка обратилась к фигуранту за поддержкой: она поссорилась с мужчиной, с которым долгое время делила крышу над головой, и собиралась разорвать отношения. Знакомый, по представлению женщины, должен был принять её сторону в конфликте по разделу имущества, купленного на общие деньги. Злоумышленник и его приятельница явились в квартиру бывшего сожителя горожанки, где потребовали отдать им бытовую технику. Вспыхнула ссора, в результате которой 32-летний фигурант несколько раз ударил хозяина жилплощади и вынес телевизор и микроволновую печь.

Похищенное имущество потерпевший оценил в шесть тысяч рублей. Драчливый хабаровчанин, полагавший, что спор между бывшими сожителями он решил, успел продать награбленное, а вырученные деньги пропил. Его задержали оперативники городского отдела полиции № 8 — мужчина проживает в Железнодорожном районе Хабаровска.

По информации пресс-службы регионального управления МВД, хабаровчанин уже имел в прошлом судимость за кражу. В краевом центре он нигде официально не работает. На время следствия злоумышленника поместили в изолятор временного содержания.