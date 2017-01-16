В Хабаровске замначальника полиции заподозрили в получении взятки

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Его арестовали по ходатайству следствия
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
В дальневосточной столице по подозрению в получении особо крупной взятки арестован заместитель начальника городской полиции. С таким ходатайством выступили представители следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю.
Замначальника полиции по оперативной работе хабаровского управления МВД России заподозрили в том, что в декабре 2016 года он через посредников обратился к родственникам фигуранта уголовного дела о мошенничестве, которое сейчас расследуется. Мужчина предложил за денежное вознаграждение в размере трёх миллионов рублей не передавать в органы следствия полиции новые оперативные материалы, которые могли стать основанием для возбуждения ряда уголовных дел в отношении мужчины. Те рассказали об этом сотрудникам управления ФСБ России по Хабаровскому краю. Все дальнейшие переговоры шли под контролем спецслужб. Активное участие в раскрытии преступления принимали сотрудники оперативно-разыскной части собственной безопасности регионального управления МВД.
«30 декабря 2016 года родственники передали посредникам первую часть взятки в размере 1 миллиона рублей, которые те передали заместителю начальника городской полиции. 11 января 2017 года родственники передали вторую часть взятки в размере 2 миллионов рублей. 12 января 2017 в одном из торговых центров Хабаровска полицейский получил эти деньги, после чего был задержан», — уточнил подробности операции старший помощник руководителя Следственного управления по взаимодействию со СМИ Илья Гудков.
На сайте управления МВД России по Хабаровскому краю указано, что заместителем начальника полиции по оперативной работе является подполковник Андрей Стефанов.
Известно также, что лица, непосредственно передававшие полицейскому чиновнику деньги, стали фигурантами уголовного дела о посредничестве во взяточничестве. Сейчас представители правоохранительных органов изучают другие обстоятельства совершённого преступления, в том числе устанавливают всех участников коррупционного преступления.
Вот смотрю на это лоснящееся лицо, и думаю, всё мало и мало ему? Полицейских зарплат и льгот, по сравнению с обычными гражданами. . . , не говоря уж об обездоленных пенсионерах, таким всё мало и мало. Всё гребут и гребут в свои карманы, а обычные граждане с копейки на копейку перебиваются. . . Полицейское государство, одна из самых отвратительных форм управления, которая ведёт исключительно к разложению и гражданской войне, либо к самоумиранию и отбрасыванию к обочине истории. Эх Земля, зачем копила нефть да газ, чтобы такие лоснящиеся губили нас?
Надо бы хуже, да некуда. Обязанный стоять на страже Закона и порядка сам оказался среди преступников. Я заметил, что у некоторых полицейских укоренилось мнение, что они сами Законы устанавливают по своему усмотрению, и в этом огромная опасность для общества.
Гудков! Мы оба понимаем, что помочь удавиться судье, прокурору и следователю меня хлебом не корми?! Ну как-то маловато будет, если Сноуден за ловлю меня на сочок как минимум возвращение на Родину и восстановление на службе просит, а это дорого стоит, если ты еще что-то соображать можешь, может подкинешь еще парочку и тогда точно твой бос Решетников сам у меня в форточку сиганет из собственной квартире?!.