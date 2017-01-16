В Хабаровске замначальника полиции заподозрили в получении взятки

В дальневосточной столице по подозрению в получении особо крупной взятки арестован заместитель начальника городской полиции. С таким ходатайством выступили представители следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю.

Замначальника полиции по оперативной работе хабаровского управления МВД России заподозрили в том, что в декабре 2016 года он через посредников обратился к родственникам фигуранта уголовного дела о мошенничестве, которое сейчас расследуется. Мужчина предложил за денежное вознаграждение в размере трёх миллионов рублей не передавать в органы следствия полиции новые оперативные материалы, которые могли стать основанием для возбуждения ряда уголовных дел в отношении мужчины. Те рассказали об этом сотрудникам управления ФСБ России по Хабаровскому краю. Все дальнейшие переговоры шли под контролем спецслужб. Активное участие в раскрытии преступления принимали сотрудники оперативно-разыскной части собственной безопасности регионального управления МВД.

«30 декабря 2016 года родственники передали посредникам первую часть взятки в размере 1 миллиона рублей, которые те передали заместителю начальника городской полиции. 11 января 2017 года родственники передали вторую часть взятки в размере 2 миллионов рублей. 12 января 2017 в одном из торговых центров Хабаровска полицейский получил эти деньги, после чего был задержан», — уточнил подробности операции старший помощник руководителя Следственного управления по взаимодействию со СМИ Илья Гудков.

На сайте управления МВД России по Хабаровскому краю указано, что заместителем начальника полиции по оперативной работе является подполковник Андрей Стефанов.

Известно также, что лица, непосредственно передававшие полицейскому чиновнику деньги, стали фигурантами уголовного дела о посредничестве во взяточничестве. Сейчас представители правоохранительных органов изучают другие обстоятельства совершённого преступления, в том числе устанавливают всех участников коррупционного преступления.