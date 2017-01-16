Снег в Хабаровском крае сменят крещенские морозы

Циклон, бушевавший на территории Хабаровского края, покинул регион, небольшие снегопады сохранились лишь местами. С 18 января и до конца недели местных жителей ждёт морозная погода без осадков.

«То тепло, которое было выброшено с акватории, уходит, ему на смену приходит иная воздушная масса. В крае сложатся условия для формирования температурных инверсий. Уже предстоящей ночью температура воздуха в Хабаровске будет около -20 градусов, на других территориях региона -18…-25 градусов», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» ведущий специалист отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Людмила Игнатенко.

По словам синоптиков, дальше холод будет только накапливаться. В ночь на Крещение столбики термометров в южных районах опустятся до -22…-27 градусов по Цельсию, на остальной территории воздух остынет до -25…-32 градусов. После 20 января в регионе похолодает ещё на пять градусов.

«Ещё завтра днём воздух в Хабаровске прогреется до -12…-14 градусов, на юге края до -9…-14 градусов, а на севере до -13…-20. Но уже со среды на большей части территории края температура опустится до -13…-20 градусов. Начиная с 19 января воздух в краевой столице прогреется не больше, чем до -16…-18 градусов. Сильных ветров не будет, в основном они будут западного и юго-западного направлений», — отметила Людмила Игнатенко.

Такая погода продержится в регионе до 23 января. Повторится ли после этого снегопад, прошедший в крае с 11 по 15 января, синоптики не знают. По информации пресс-службы краевого правительства, за несколько дней в большинстве центральных и северных районов выпала полуторамесячная норма осадков. Максимально непогода проявила себя в Аяно-Майском районе, где снегопад сопровождали мощные порывы ветра до 29 метров в секунду. Из-за этого местная администрация временно отменила занятия в школах. Также из-за ветра в районе происходили кратковременные перебои в электроснабжении. Похожая ситуация наблюдалась и в Ульчском районе.

Из-за сильного снегопада 15 января временно закрыли движение пассажирского транспорта на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Сегодня дорогу открыли, краевые и федеральные магистрали чистила 101 единица техники. В дальневосточной столице на борьбу с последствиями непогоды вышли 167 спецавтомобилей. За сутки они вывезли около двух тысяч кубометров снега, а также высыпали почти тысячу тонн песко-соляной смеси.