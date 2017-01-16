Снегопад замедлил нарты хабаровских каюров, но не помешал лидерам

В пригороде Хабаровска во второй раз прошёл чемпионат города по зимним видам ездового спорта. Две трассы протяжённостью шесть и девять километров организаторы проложили в лесополосе учебно-спортивной базы Дальневосточной государственной академии физкультуры, расположенной недалеко от села Ильинка. Соревновались каюры и их пушистые помощники в четырёх дисциплинах.









Право открыть гонку предоставили лыжникам, участвующим вместе с собаками в дисциплине «скиджоринг». На трассу с двухминутной разницей ушли пять спортсменов, последней стартовала Наталья Наумова, которая чуть больше чем за 23,5 минуты преодолела 6-километровую дистанцию. Для соперников это не было большим сюрпризом: женщина является ветераном лыжного спорта, мастером спорта международного класса. При этом в скиджоринге она участвует только второй год. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в прошлом году на городском чемпионате Наталья Наумова заняла второе место, а на «Амурской метели» стала лидером.









После лыжников стартовали участники дисциплины «нарта-спринт 2» — с двумя собаками в упряжке. Первой на трассу вышла дебютантка соревнований по ездовому спорту, хозяйка известного среди горожан самоеда Беляша Мария Маева. «Звезда» Инстаграма в этот раз подвела свою хозяйку — пёс, видимо, «перегрелся» в лучах народной любви.









«Беляш на старте отвлёкся на фотографов — видимо, решил попозировать на камеру. Бежать собакам было тяжело — снег налипал на лапы, а перед финишем я заметила на трассе следы крови. Осмотрела лапы и оказалось, что Беляш сильно натёр одну лапу, поэтому бежал не очень быстро», — поделилась с корреспондентом РИА «Восток-Медиа» Мария Маева.









В результате она финишировала четвёртой, уступив Елене Смолиной, Анастасии Богатиновой и Максиму Четверику, которые в такой последовательности и расположились на пьедестале почёта.









После «двоек» на 9-километровую трассу вышли состязаться упряжки по шесть собак — самые мощные. В этой группе померились силами пять каюров. Первым покорять маршрут отправился Евгений Бирюков. Несмотря на хороший старт, добраться до финиша быстрее всех ему не удалось.









«Трасса сама по себе непростая — рельеф. Спуски и подъёмы на первой половине трассы дают хорошую нагрузку и без подготовки могут вымотать. Первую треть трассы мы прошли отлично. Но на второй трети случился неприятный инцидент в упряжке, из-за которого одна из ведущих собак сильно потеряла в скорости на следующие километр-полтора», — рассказал каюр.

Виновником этого инцидента стал сибирский хаски Брюс, бежавший в первой паре. Поймав кураж, он стал оборачиваться, тормозить упряжку и скалиться, за что его по-свойски проучил бегущий следом хаски Жорик. После выяснения отношений собаки продолжили бег.







«Упряжка вновь набрала скорость, но общий темп был сбит, что отразилось на результате. Ну, и погода сыграла свою роль: долгожданный снег оказался не самым лучшим из условий для хорошей скорости. Так, моё время оказалось ровно на 10 минут меньше тренировочного. А тренировочное время было лучше времени сегодняшнего победителя на 5 минут. Одним словом, как всегда, этот спорт продемонстрировал свою непредсказуемость. Но и указал на те недочёты в подготовке, которых надо избежать в будущем. В общем, стартом недоволен», — подвёл итог Евгений Бирюков.









Быстрее всех с этой трассой справился представитель молодого клуба ездового спорта «Амурские волки» Кирилл Филитов, стартовавший пятым. Вместе с сибирскими хаски Амуром, Труманом, Айси, Максом, Кэпом и сеттер-гордоном Джерри каюр преодолел 9 километров за 37 минут 37,2 секунды. Но и он остался недоволен таким результатом.





«Время меня не устроило. Был пару раз на предсоревновательных тренировках на этой трассе, тогда моё время было лучше на 6 минут. Причина сегодняшней победы — это регулярные тренировки. В этом году мы начинали готовиться к зиме ещё летом на квадроцикле. Тренировки были через день. У меня в упряжке 12 собак, и выбрать лучших было из кого. Погода не столько повлияла на результат, сколько лыжники и соперники на трассе. Их приходилось обгонять, а после этого тяжело было снова разогнать собак на должную скорость. А так мы рады, наша команда заняла два первых места в «шестёрках» и «двойках». «Амурские волки» молодцы. Теперь будем готовиться к «Амурской метели», — поделился Кирилл Филитов.









Заключительные заезды на 9-километровой дистанции прошли между «четвёрками». Они также стартовали с двухминутным интервалом. Быстрее всех с результатом 40 минут 52,37 секунды оказался Сергей Звода, правда, бежать ему пришлось с упряжкой всего лишь из трёх собак, что, впрочем, не запрещено правилами. К победе его нарты принесли сибирские хаски Ева, Шанти и Барт.













«Впечатлений масса, но я не рассчитывал на победу. Дело в том, что я заявился в дисциплину «нарта-спринт 4», но из-за ряда причин принял участие с тремя собаками. Все участники были в одинаковых погодных условиях, поэтому были все наравне. Своей упряжкой я доволен, но преследовали меня на трассе и неудачи: повернули не в ту сторону, и нам пришлось возвращаться на нужный поворот, мои собаки запутались в прямом смысле, и я потратил много времени. К тому же я не был готов к условиям трассы, так как на нартах я стою первый год и не практиковал спуски и подъёмы в затяжные склоны», — признался каюр.









Сергей Звода отметил, что обойти соперников ему удалось за счёт хорошей физической подготовки: не только своей, но и собак.













Результаты чемпионата:

Скиджоринг — 6 километров

Наталья Наумова — 23:35:40 Евгений Иванов Александр Лебедев Елена Иванова Евгений Рыжаков

Нарта-спринт 2 — 6 километров

Елена Смолина — 26:29:21 Анастасия Богатинова Максим Четверик Мария Маева Екатерина Ирошникова

Нарта-спринт 6 — 9 километров

Кирилл Филитов — 37:37:02 Елена Домницкая Денис Рябухин Евгений Бирюков Екатерина Ермоленко

Нарта-спринт 4 — 9 километров

Сергей Звода — 40:52:37 Александр Школьников Анастасия Будник Евгений Муромцев Антон Казаков Алексей Тайхерт

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