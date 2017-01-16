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В Хабаровском крае могут остановить работу Ванинского порта

В Хабаровском крае могут остановить работу Ванинского порта
Об этом заявил представитель регионального Минприроды на фоне скандала с докером-правдорубом
8 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"; видео: наша гавань.рф

Ванинский морской порт может приостановить работу по решению суда из-за несоблюдения норм экологического законодательства. Об этом журналистам заявил заместитель министра природных ресурсов Хабаровского края Виктор Бардюк, комментируя ситуацию с наказанием докера-механизатора Александра Егорова. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало, что портовый работник снял и разместил в Сети ролики о загрязнении акватории и посёлка угольной пылью.

Администрация объявила докеру выговор и лишила его декабрьской премии. При этом, по словам руководства, говорить о том, что сотрудник наказан именно за обращение к президенту, некорректно.


 

«Дисциплинарное взыскание на Александра Егорова было применено за нарушение трудовой дисциплины, — объяснил начальник отдела по охране труда, промышленной и экологической безопасности акционерного общества «Порт Ванино» Дмитрий Буханцов. —  В начале рабочей смены человек получил задание выполнить определённую работу. Но, не выполняя обозначенную ему работу, он занимался видеосъёмкой».

Сам Александр Егоров признаётся, что ещё пара таких выговоров может стоить ему рабочего места. Однако он намерен и дальше бороться за соблюдение экологических норм на предприятии. Докер уже около года является активным участником инициативной группы по борьбе с угольной пылью.


 

«Вот посмотрите на посёлок со стороны, — отметил Александр Егоров. — Чётко видно, как слой угольной пыли ложится на Ванино. Снег у нас чёрного цвета. Мы не ставим целью закрыть наше предприятие. Но руководство должно сделать перевалку угля безопасной, экологически чистой».


 

 

 

С активистами из посёлка Ванино согласны представители краевого правительства и надзорных инстанций. По словам замминистра природных ресурсов Виктора Бардюка, вопрос о приостановке пылящего порта впервые встал ещё год назад. Однако тогда руководство предприятия добровольно согласилось решить вопросы экологии. До 31 декабря 2016 года администрация должна была исполнить 13 предписаний. Однако на деле выполнены только три из них.


 

«В случае дальнейшего непринятия портом мер, будут приняты меры по приостановке его деятельности через суд», — добавил Виктор Бардюк.

Администрация порта уверяет, что с угольной пылью теперь борются при помощи защитных стенок и снегогенератора. Специальная пушка посыпает груды угля снегом, чтобы уменьшить выбросы.

«Она неэффективна, эта пушка. Я это вам говорю, как работник порта, — утверждает докер-правдоруб Александр Егоров. — Она одна-единственная и, более того, на днях она уже сломалась!»


 

За самостийного эколога уже вступилась общественность. Бывший председатель поселкового совета депутатов Юрий Светличный разместил в Интернете видеообращение на имя президента страны.

«В тот момент, когда президент и правительство России принимают всевозможные меры по заселению Дальнего Востока, находятся вредители, которые своими действиями подрывают авторитет центральной власти в угоду своей прибыли, — отметил он. — Тех, кто пытается противостоять им, они наказывают рублём».


 

В посёлке Ванино всерьёз обсуждается идея организовать митинг в защиту докера Александра Егорова, получившего выговор за демонстрацию ситуации с угольной пылью.

«Вот этот приказ нужно обязательно обжаловать в суде. Мы Александру поможем, — заверила действующий поселковый депутат Анжела Брянкина. —  Сейчас уже подключились и правоохранительные органы, и органы, которые защищают работников. Если вдруг этот приказ не отменят, мы примем другие меры».

«По публикациям в средствах массовой информации о привлечении к ответственности человека, который выложил в масс-медиа информацию о загрязнении окружающей среды, мы проводим проверку исполнения трудового законодательства», — подтвердила слова парламентария из посёлка Ванино старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора Елена Барсукова.


 

На информационном портале Ванинского района «Наша гавань» уже появился протокол собрания инициативной группы, согласно которому митинг в защиту докера Егорова и с требованием соблюдения экологического законодательства со стороны руководства морского порта состоится 29 января. Уведомление о его проведении сегодня, 16 января, направлено в поселковую администрацию.

 
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