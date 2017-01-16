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В Хабаровске к конфликту в школе-интернате подключилась полиция

В Хабаровске к конфликту в школе-интернате подключилась полиция
Родители участвовавших в драке детей подали заявления в правоохранительные органы
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В дальневосточной столице в разбирательствах между учениками коррекционной школы-интерната № 1 и другими подростками приняли участие полицейские. В городское управление МВД поступили заявления от родителей участников драки, которые недовольны тем, что педагоги образовательного учреждения для слабослышащих разрешили совершенно посторонним мужчинам без ведома матерей и отцов поговорить с их детьми.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», после драки учеников друг с другом двое мужчин провели с детьми «воспитательную беседу». Завуч и директор школы-интерната пустили взрослых в здание образовательного учреждения. Гости устроили разборку за инцидент. Беседа протекала в присутствии педагогов, без насилия, но с нажимом. Дети рассказали, что их заставили просить прощения на коленях.

«Конфликт между детьми происходил вне стен школ. Факт драки был, родители обоих учебных заведений подали заявления в правоохранительные органы. Серьёзных травм дети в ходе инцидента не получили», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник пресс-службы управления МВД России по краю Ирина Щёголева.

Больше всего родителей участников конфликта возмутило то, что в сугубо внутреннем, по словам педагогов интерната, конфликте оказались замешаны взрослые мужчины, которые в грубой форме воздействовали на детей.

«Конфликт произошёл между учениками коррекционной школы-интерната № 1 и 56-й школы. В заявлениях, поступивших от родителей учеников обеих школ, указано много информации, по которой уже начата проверка. В настоящее время инспектор опрашивает детей и родителей. По окончании проверки будет вынесено решение», — добавила сотрудник пресс-службы городского УМВД Юлия Прокофьева.

 
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