Снежный Хабаровск в Instagram: подборка от РИА "Восток-Медиа"

Снегопад, который накрыл дальневосточную столицу в минувшие субботу и воскресенье, не мог не оставить след в социальных сетях. Хабаровчане опубликовали в Интернете сотни фотографий преобразившегося города и окрестных пейзажей.

Редакция РИА «Восток-Медиа» подготовила для читателей подборку публикаций из социальной сети Instagram. Мы предлагаем вместе вспомнить, какой красивой может быть стихия в объективах жителей города.

Засыпанные снегом улицы и дороги





















Прогулки в парках, поездки за город и вид из окна





























Снегопад ночью







