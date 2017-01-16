Снежный Хабаровск в Instagram: подборка от РИА "Восток-Медиа"

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За выходные социальные сети "завалило" фотографиями преображённого города
|Фото: Анна Мильштейн; социальная сеть Instagram
Снегопад, который накрыл дальневосточную столицу в минувшие субботу и воскресенье, не мог не оставить след в социальных сетях. Хабаровчане опубликовали в Интернете сотни фотографий преобразившегося города и окрестных пейзажей.
Редакция РИА «Восток-Медиа» подготовила для читателей подборку публикаций из социальной сети Instagram. Мы предлагаем вместе вспомнить, какой красивой может быть стихия в объективах жителей города.
Засыпанные снегом улицы и дороги
Прогулки в парках, поездки за город и вид из окна
Снегопад ночью