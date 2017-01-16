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Хабаровчане получили от городской администрации долгожданный тротуар

Хабаровчане получили от городской администрации долгожданный тротуар
Местные жители ждали исполнения решения суда пять месяцев
полчаса назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В дальневосточной столице городская администрация выполнила работы по устройству пешеходной дорожки вдоль улицы Артёмовской. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», местным жителям удалось «выбить» тротуар только через суд. На его обустройство планировали потратить больше 2,5 миллиона рублей. Работы должны были начаться в конце августа 2016 года и завершиться в декабре.

Пешеходной дорожки не было на чётной стороне улицы Артёмовской. Чтобы добраться до остановки на Краснореченской, местным жителям приходилось летом идти по колено в густой траве, а зимой карабкаться по сугробам. Люди были вынуждены передвигаться по проезжей части. Тяжелее всего было инвалидам-колясочникам. Неоднократные обращения хабаровчан в городскую администрацию не решили вопрос в пользу жителей, и они обратились в прокуратуру краевого центра.

Специалисты ведомства проверили соблюдение законодательства и выяснили, что решить вопрос об устройстве пешеходного тротуара должен орган местного самоуправления городского округа. Прокурор дальневосточной столицы подал иск, чтобы принудить администрацию Хабаровска провести необходимые работы. Центральный районный суд города удовлетворил требования в полном объёме. Как сообщает пресс-служба прокуратуры края, орган местного самоуправления исполнил решение, и на чётной стороне улицы Артёмовской теперь есть тротуар.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что городскую администрацию также обязали обустроить пешеходный тротуар на въезде в Волочаевский Городок. Суд удовлетворил требования прокурора и в этом случае.

 
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