В Хабаровске из-за гололёда лоб в лоб столкнулись две машины

В дальневосточной столице гололёд стал причиной лобового столкновения двух машин на автодороге «Восток». Водитель Mitsubishi Lancer ехал со стороны Воронежского шоссе. Он не справился с управлением, и его транспортное средство вынесло на встречную полосу.

Видео опубликовано ДТП ХАБАРОВСКА / Все Самое 😎😱😊 (@dtp_khv) Янв 15 2017 в 12:08 PST

«Он столкнулся с Toyota RAV4, который ехал по полосе встречного движения. В RAV4 пострадали три человека, в автомобиле виновника аварии пострадал сам водитель. Перед выездом на дорогу он должен был убедиться в том, что состояние трасс и транспортное средство находятся в удовлетворительном состоянии для таких условий — говоря простым языком, что машина будет слушаться водителя. Погибших в этом происшествии нет», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» старший инспектор отдела ГИБДД городского управления МВД России Александр Баранов.

Как писало агентство, за прошедшие выходные в краевой столице произошло 116 ДТП. Инспекторы зарегистрировали 11 аварий, в которых пострадали 13 человек. Всего специалисты выявили 657 нарушений на дорогах города. Многие происшествия случились из-за снегопада: в конце недели город настиг циклон, который принёс тёплый и влажный воздух, а также осадки. Пострадали не только легковые автомобили, но и общественный транспорт: в воскресенье на участке между остановками «Виадук» и «Рынок» опрокинулся в кювет автобус маршрута № 24. В дежурной части городского управления ГИБДД сообщили, что водитель не сумел справиться с ситуацией на дороге.