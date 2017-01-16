"СКА-Хабаровск" одолел "Дружбу" в Абрау-Дюрсо

Футбольная команда «СКА-Хабаровск» провела первую дружественную игру в рамках тренировок в Абрау-Дюрсо. Встреча с клубом «Дружба» из Майкопа прошла с полным преимуществом «армейцев» и закончилась со счётом 4:1.

По информации пресс-службы хабаровского клуба, соперник команды из дальневосточной столицы выступает в зоне «Юг» второго дивизиона первенства России. «Армейцы» в матче с «Дружбой» смогли оформить два дубля — по паре забитых мячей на свой счёт записали Хуан Лескано и Антон Кобялко.

На первом в этом межсезонье сборе «армейцы» готовятся к Кубку ФНЛ и весенней части первенства. В тренировках принимают участие 25 спортсменов. К тем, кто заканчивал первую часть чемпионата, добавились двое воспитанников центра подготовки юных футболистов из Хабаровска: защитник Михаил Вятский и нападающий Никита Дьяченко. Ещё два игрока — 28-летний защитник воронежского «Факела» Никита Тимошин и 26-летний полузащитник Андрей Лях — находятся в стане «армейцев» на просмотре. Подготовку проводят новый главный тренер «СКА-Хабаровска» Андрей Гордеев и его помощник Николай Ковардаев.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», шестой по счёту розыгрыш Кубка Футбольной национальной лиги начнётся на Кипре 11 февраля. «Армейцы» стартуют в нём на следующий день. Первым соперником игроков из дальневосточной столицы станет «Тюмень».