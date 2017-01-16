В Хабаровском крае выплату из маткапитала получили 25 тысяч семей

В отделении Пенсионного фонда России по Хабаровскому краю подвели итоги перечисления выплат из материнского капитала жителям региона. С последней индексацией федерального пособия размер единовременно выделяемой суммы увеличился и составляет 25 тысяч рублей. Всего за 2016 год заявления на получение выплаты из маткапитала подали более 25 тысяч человек.

«Все семьи — владельцы материнского капитала, желающие получить единовременную выплату и направить её на первоочередные нужды, в период с 24 июня по 30 ноября 2016 года подали заявления в территориальные органы ПФР Хабаровского края. Всего обратились 25 156 человек, решения по поданным заявлениям были приняты, и в декабре прошли последние выплаты. На счета владельцев материнского (семейного) капитала отделением ПФР по Хабаровскому краю перечислено более 610 миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда России.

С начала действия программы материнского капитала в Хабаровском крае выдали 69 тысяч сертификатов. Показатели за 2016 год, по данным ведомства, составили 8 356 заявлений на получение федерального пособия. Полностью распорядились средствами материнского капитала более 18 тысяч семей.

Самое популярное направление — улучшение жилищных условий, это отражено в 80 % заявлений, поступивших от жителей региона. За всё время действия программы материнского капитала по основным направлениям его распоряжения физическим и юридическим лицам выплатили 10,7 миллиарда рублей.