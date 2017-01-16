Жёсткие выходные: два дня снегопада и 116 аварий в Хабаровске

В дальневосточной столице за минувшие выходные произошло 116 дорожно-транспортных происшествий. Многие из них случились «благодаря» снегопаду. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в конце недели город настиг циклон, который принёс тёплый и влажный воздух, а также осадки.

«Зарегистрировано 11 ДТП, в них 13 человек пострадали, погибших нет. Всего сотрудники городской ГИБДД выявили 657 нарушений, больше всего — пешеходами. Инспекторы зарегистрировали 16 нетрезвых водителей, три выезда на встречную полосу, 56 случаев движения на запрещающий сигнал светофора», — рассказал корреспонденту агентства старший инспектор отдела ГИБДД городского управления МВД России Александр Баранов.

Из-за тёплых температур и снега на дорогах Хабаровска пострадал и общественный транспорт. Так, в воскресенье на участке между остановками «Виадук» и «Рынок» опрокинулся в кювет автобус маршрута № 24. В дежурной части городского управления ГИБДД сообщили, что водитель не сумел справиться с ситуацией на дороге.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сообщало, что во время предыдущего обильного снегопада в ноябре «встала» трасса из дальневосточной столицы в Комсомольск-на-Амуре. На 50-м километре ночью образовался затор из-за четырёх гружёных фур, которые не смогли самостоятельно преодолеть сложный подъём. Кроме того, ближе к утру легковой автомобиль съехал с той же автодороги, и ему потребовалась помощь спасателей. Также специалисты ограничили движение пассажирских автобусов и большегрузов на участке федеральной трассы «Амур», который проходит через Еврейскую автономную область. Движение по обеим магистралям возобновили на следующий день.