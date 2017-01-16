Комсомольский бизнесмен нажился на квотах для подтопленцев

Он фиктивно трудоустроил к себе людей и получил субсидию от властей края

В Комсомольске-на-Амуре директор общества с ограниченной ответственностью предстанет перед судом. Мужчине предстоит ответить за мошенничество при заключении договоров о трудоустройстве.

Правительство Хабаровского края разработало в 2013 году программу о предоставлении дополнительных рабочих мест пострадавшим гражданам и выплате единовременной субсидии работодателям. Именно этим фигурант и решил воспользоваться. Комсомольский бизнесмен заключил ряд фиктивных соглашений об устройстве на работу граждан, которые пострадали при масштабном наводнении. Он сфальсифицировал документы, согласно которым якобы оформил к себе на предприятие подтопленцев.

В общей сложности мужчина заключил с центром занятости населения Комсомольска-на-Амуре 25 договоров на трудоустройство — по одному на каждого из граждан. Фактически трудоустройство, оговоренное в документах, не производилось. Таким образом, своими незаконными действиями директор коммерческой организации причинил ущерб государству на сумму свыше 2,2 миллиона рублей.

«В отношении обвиняемого избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время уголовное дело, возбуждённое Следственным управлением УМВД России по Комсомольску-на-Амуре по признакам преступления, предусмотренного статьёй Уголовного кодекса Российской Федерации, направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Это не первый случай мошенничества с квотами для подтопленцев в Хабаровском крае. Ранее РИА «Восток-Медиа» уже писало, что в Комсомольске аналогичным образом попыталась заработать женщина. Бизнесвумен фиктивно устроила к себе на работу пострадавших от наводнения, а затем присвоила деньги, выделенные властями в качестве субсидии, — 400 тысяч рублей.